Antalya'da bu yıl dördüncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada dünya liderleriyle temaslarda bulundu.
AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV İLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin Azerbaycan'ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Libya'nın huzur ve güvenliğine önem verdiğini, Libya ile her alanda iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki ortak çıkarlarının korunması için yakın teması sürdüreceğini de belirtti.
MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu 2025 kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.
IKBY BAŞKANI BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu 2025 kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
KATAR BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu 2025 kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.