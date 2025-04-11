Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin Azerbaycan'ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.