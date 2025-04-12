Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında görüşmelerine devam ediyor.





Sierra Leone





Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'yla bir görüşme gerçekleştirdi.





Görüşmede Türkiye ile Sierra Leone ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.









Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Sierra Leone ile savunma sanayii başta olmak üzere her alanda ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.





Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile "kazan-kazan" anlayışı ile iş birliğini sürdürdüğünü ve bunun devam edeceğini belirtti.









Sudan





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan ile görüştü.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci günündeki temasları kapsamında, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile bir araya geldi.









Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.





Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.





Bulgaristan





Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov'u kabul etti.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov'u kabulünde, Türkiye ile Bulgaristan arasında savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini çeşitlendirmek ve derinleştirmek için gayretlerin süreceğini ifade etti.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Jelyazkov'un Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.





Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasında savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini çeşitlendirmek ve derinleştirmek için gayretlerin süreceğini ifade etti.





Erdoğan, terörle mücadele alanında Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dayanışmanın devam etmesinin önemli olduğunu, bunun için önümüzdeki süreçte Bulgaristan'dan adımlar beklendiğini belirtti.









Bosna Hersek





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüşmesinde, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarın korunmasına, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzeninin muhafazasına önem verdiğini ifade etti.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Boşnak üye Denis Becirovic ile Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.





Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Bosna Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarın korunmasına, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzeninin muhafazasına önem verdiğini ifade etti.





Erdoğan, Bosna Hersek'te geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için Türkiye'nin mevcut krizin en az zararla atlatılmasını, tüm kesimlerin katılımıyla geniş tabanlı bir uzlaşının hakim olmasını beklediğini, Bosna Hersek'e desteklerinin süreceğini belirtti.







