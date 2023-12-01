Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmesine ilişkin açıklama: İslam dünyası birlik içinde hareket etmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, toprakla ilişkisini hiç kaybetmemiş ülkelerin de sorumlusu olmadıkları iklim krizleriyle yüzleştiğine dikkati çekerek, "Başta Afrika olmak üzere, Asya ve Latin Amerika'yı da bu evrensel mücadeleye ikna etmek için adil bir iklim eylem planını hayata geçirmek kaçınılmazdır" dedi. Erdoğan "Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk katledilirken, nesiller arası adalet çağrımız vicdanlarda karşılık bulabilir mi? Ve elbette, uluslararası hukukun ve insani değerlerin din, dil, ırk, etnik köken ayırmadan bütün insanlık için geçerli olduğu bir dünya, gerçekten kurtarılmaya değer olacaktır" ifadelerini kullandı.