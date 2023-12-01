Liderlerle peş peşe görüşmeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP 28) kapsamında Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin yapıldığı Dubai Expo Center’e geldi. Erdoğan’ı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan karşıladı.

Liderlerle peş peşe görüşmeler

Erdoğan, COP28 kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi’nde katılımcılara hitap edecek ve ikili görüşmelerini sürdürecek.





Erdoğan ilk olarak İskoçya Başbakanı Yusuf ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai’de İskoçya’nın ilk Müslüman başbakanı Hamza Yusuf ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı’na (COP28) katılmak üzere geldiği Dubai Expo’da ikili temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskoçya’nın ilk Müslüman başbakanı olan Hamza Yusuf ile görüşme gerçekleştirdi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf

Erdoğan ve liderler karşılamanın ardından aile fotoğrafı çektirdi.

Kayıp zarar fonunda anlaşmaya varıldı

Zirvenin ilk gününde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) COP28 müzakerecileri, iklim değişikliğinin etkilerine karşı kırılgan durumdaki ülkelerin kayıp ve zararlarının karşılanması için Kayıp Zarar Fonu'nun kurulması ve fona 2030 yılına kadar yıllık en az 100 milyar dolar olması konusunda anlaştı. Dünya Bankası 4 yıl boyunca fona geçici ev sahipliği yapacak.

Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi için geldiği Dubai’de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.



