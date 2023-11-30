Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, ''Yeniden İstanbul mücadelenin parolalarından biri olacaktır. CHP bizim başlattığımız projeleri bile devam ettiremedi. CHP’li iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehre dönüştü. İstanbul CHP zihniyeti elinde eski günlerini arıyor'' açıklamasında bulundu. 'Hükümetteki istikrarımızı belediyelerde de sağlayacağız' diyen Erdoğan, ''Kazanmak, hem de ezici bir oranla kazanmak dışında bir seçeneğimizin olmadığı seçimlere hazırlanıyoruz'' ifadelerini kullandı.