Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Zirve toplantımızın hayırlara vesile olmasının diliyorum. Samimi misafir perverlikleri için Emirlik makamlarına teşekkür ediyorum.

Dünyamız koronavirüs salgını ve Ukrayna-Rusya savaşının ardından şimdide Gazze’deki katliamların acı sonuçlarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Türkiye tüm bu krizlerde barışın yanında olmuş, adalet ve hakkaniyet için çalışmıştır.

İklim değişikliğine de bu perspektiften yaklaşıyoruz. Sera gazı emisyonunda tarihi sorumluluğumuz yüzde birin altında olmasında rağmen çok önemli adımlar atıyoruz.

2053 yılı itibariyle net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi ön görüyoruz. 2030 senesinin kadar emisyon azaltımı hedefimizi 2 katına çıkardık.

Bu kapsamda yıl sonu itibariyle ise 66,6 milyon ton karbondioksit emisyon azatlımı bekliyoruz. Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 55’e yükselttik. Bu oranla Avrupa’da 5., dünyada ise 12. sırada yer alıyoruz.

"İsrail'den hukuk önünde mutlaka hesap sorulmalı"

Değerli dostlar, iklim kriziyle ilgili görüşlerimizi paylaşırken, hemen yanı başımızda Filistin topraklarında yaşanan insani krize değinmeden geçemeyeceğim. İsrail saldırıları sonucu, çoğunluğu çocuk ve kadın 16 bini aşkın Filistinli masum sivilin hayatını kaybetmesi hiç bir şekilde meşru gösterilemez. Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur. Savaş suçudur. Bu suçu işleyenlerden hukuk önünde mutlaka hesap sorulmalıdır.