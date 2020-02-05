Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Gülşen Orhan Van'daki çığ faciasından yaralı kurtarıldı

Van’da meydana gelen ikinci çığ faciasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Arama kurtarma yapan ekip de çığ altında

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu 11 kişi çığ altında kalarak şehit oldu.

Hastaneye gidip yaralıları ziyaret etmişti

Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan’ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Hemen Çatak Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan’a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.

Gülşen Orhan sabah saatlerinde Orhan, sabah saatlerinde Bahçesaray'daki devlet hastanesini ziyaret etmiş ve dün düşen çığda yaralananlarla yakından ilgilenmişti. (Fotoğraf: @AksanSertac)

GÜNDEM Van'da çığ altındaki 2 kişi için arama kurtarma çalışması yeniden başladı: 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı