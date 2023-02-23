Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Yedi ülkenin büyükelçisi değişti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili açıklamasının "saçma" olduğunu belirterek, "Dışişleri Bakanı bu şekilde düşünüyorsa, yönettiği bakanlık için korkulur." dedi.