FBI ve CIA’ye Malcolm X davası: 'Babamızın hak ettiği adaleti bulmasını istiyoruz'

ABD’de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden Müslüman lider ve insan hakları savunucusu Malcolm X’in kızları Qubilah ve İlyasa Şahbaz, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), CIA ve New York Polis Departmanı’na suikastla ilgili “delilleri gizlemekten” 100 milyon dolarlık dava açacağını duyurdu. Malcolm X’in 58 yıl önce öldürüldüğü salonda, ölümünün yıl dönümünde avukatları ile birlikte bilgi veren Qubilah ve İlyasa, devlet kurumlarını, kanıtları hileli bir şekilde gizlemekle suçladı. “Ailemiz, babamın cinayetiyle ilgili gerçeğin ortaya çıkması için yıllarca mücadele etti ve babamızın hak ettiği adaleti bulmasını istiyoruz” diyen İlyasa, “Babamızın ölümüne yol açan koşullar hakkındaki gerçek sadece ailesi için değil, birçok takipçisi, birçok hayranı ve ona güvenen birçok kişi için önemlidir” diye konuştu.