|
Reklam
Reklam
Dünya

FBI ve CIA’ye Malcolm X davası: 'Babamızın hak ettiği adaleti bulmasını istiyoruz'

Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi Malcolm X’in kızları Qubilah ve İlyasa Şahbaz, FBI ile CIA’ye 100 milyon dolarlık dava açıyor. ABD’nin güvenlik ve istihbarat kurumları, suikastla ilgili delilleri gizlemekten sorumlu tutuluyor.

04:00 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Malcolm X’in kızları Qubilah ve İlyasa Şahbaz, FBI ile CIA’ye 100 milyon dolarlık dava açıyor.

Malcolm X’in kızları Qubilah ve İlyasa Şahbaz, FBI ile CIA’ye 100 milyon dolarlık dava açıyor.

ABD’de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden Müslüman lider ve insan hakları savunucusu Malcolm X’in kızları Qubilah ve İlyasa Şahbaz, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), CIA ve New York Polis Departmanı’na suikastla ilgili “delilleri gizlemekten” 100 milyon dolarlık dava açacağını duyurdu. Malcolm X’in 58 yıl önce öldürüldüğü salonda, ölümünün yıl dönümünde avukatları ile birlikte bilgi veren Qubilah ve İlyasa, devlet kurumlarını, kanıtları hileli bir şekilde gizlemekle suçladı. “Ailemiz, babamın cinayetiyle ilgili gerçeğin ortaya çıkması için yıllarca mücadele etti ve babamızın hak ettiği adaleti bulmasını istiyoruz” diyen İlyasa, “Babamızın ölümüne yol açan koşullar hakkındaki gerçek sadece ailesi için değil, birçok takipçisi, birçok hayranı ve ona güvenen birçok kişi için önemlidir” diye konuştu.


#Malcolm X
#ABD
#FBI
#CIA
1 saat önce
default-profile-img
FBI ve CIA’ye Malcolm X davası: 'Babamızın hak ettiği adaleti bulmasını istiyoruz'
Rusya nükleer silahı masaya koydu: Trump'tan 3. Dünya Savaşı iddiası
Çocuklara moral: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aleyna Ölmez’i ziyaret etti
ABD ATM’lerinde Türkiye kampanyası
50 saat annesiyle birlikte bekledi
Üretim bantları böyle savruldu: Ekmek teknemizi ayağa kaldıracağız
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.