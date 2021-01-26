Cumhurbaşkanı konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Sosyal Atama Töreni'nde konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün 3 bin 603 kişinin atamalarını gerçekleştiriyoruz. Atamalarının hayırlı olmasını diliyorum. Devlet kimsesizlerin kimsesidir.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Sosyal Atama Töreni"nde konuşuyor

https://t.co/TYx2f8ckon — Yeni Şafak (@yenisafak) January 26, 2021

Devlet korumasındaki çocukların yurtlarda balıkistifi şeklinde barındırıldığını gördük. Bu ortamlarda ne düzgün eğitim alıyor ne de meslek sahibi oluyordu. STK'larla işbirliği yaparak yetiştirilme modelini değiştirdik. Çocuklarımızı çok büyük yurtlarda koğuş sisteminden ev sistemine geçtik. Mahallelerde kurarak aynı atmosferi tenefüs etmesini sağladık. Personellerimize eğitim verdik.

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13 bin 524 çocuğumuzun bakımını bu evlerde sürdürüyoruz. Çocuklarımızın yakınlarıyla yaşamasını sağladık. 652 bine yakın çocuğumuzun ailelerinin yanında hayatını sürdürmesini sağladık. Yüzde 86 doğrudan annelere olmak üzere 6,9 milyar lira destek verdik. Diğer bir uygulama koruyucu aileler uygulamasıdır. 7 bin 864 çocuğumuz sıkı denetlenen koruyucu ailelerinin yanında hayatlarına devam ediyor. 795'i özel gereksinimi olan çocuklar. Kimsesiz çocukları evlat edinenlere şükranlarımızı sunuyorum.

2014'te bu çocuklarımızın kamudaki istihdamını kolaylaştırdık. Kendi branşlarında olmasını temin ettik. Devlet korumasındaki çocuk sayısı 21 bin 300'dü bugün bu sayı 55 bini aştı. İnşallah daha da yaygınlaştırarak toplumdan kopmamasını temin etmekte kararlıyız. Bir toplumun vicdanını ölçmenin en kestirme yolu engellilere olan davranışına bakmaktır. Ülkemizde yıllarca bu konuda doğru politikalar geliştirilmedi. Toplumdan izole evlerinde yaşamaya mahkum edilmiştir. Üzerinde en çok durduğumuz konulardan biri engellilerin topluma kazandırılmasıdır. 2015'te engelliler kanunu çıkardık.

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Engellilerimize bakım hizmeti sunmaya ya da destek olmaya başladık. 536 bine yakın engellimize bakım desteği sağlıyoruz. 541 merkezde yatılı bakım hizmeti veriyoruz. Tüm sağlık hizmetleri GSS kapsamında karşılanıyor. Her kurum için ciddi sıkıntı kaynağı olan raporları dijital ortama taşıdık. Erişilebilirlik konusunda ciddi düzenlemeler yaptık. İstihdamda da devrim niteliğinde adımlar attık.

Yüzde 3'ünün etkin kullanılması için merkezi yerleştirmeye dayalı sistem kurduk. Böylece 2002'de 5770 olan engelli memur sayımızı 58319'a yükselttik. Kamudaki engelli kontenjanlarını yüzde 82 seviyesine çıkardık. İşyerindeki görev dağılımından mesai düzeyine kadar her konuda pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Hayatın içinde yer aldıklarına şahit oluyoruz. Önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.

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Şehitlerimizin bizlere emanet olan yakınları ve gazilerimizin kalbimizde ayrı yeri vardır. Bilerek isteyerek inancı vazifesi uğrunda ölüme yürümesi kadar büyük fedakarlık yoktur. Daima başımızın tacı olmuşlardır.

En yakın zamanda 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek ve süratle aşılamayı başlattık şu anda devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...