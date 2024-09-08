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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Narin'in ölümüne ilişkin sürecin takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin, "Olayın ilk anından itibaren titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda, sorumluların adalet önünde en ağır cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağız" dedi.

14:10 - 8/09/2024 Pazar
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünden sorumlu olanların en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.


Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Diyarbakır Bağlar'da kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Olayın ilk anından itibaren titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda, sorumluların adalet önünde en ağır cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağız"


Diyarbakır'dan acı haber: Kayıp Narin'in cansız bedeni dere kenarında çuval içinde bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresinde çuval içinde Jandarma ekipleri tarafından bulundu. 2 gün önce gelen ihbar üzerine arama çalışmaları derede yoğunlaşmıştı. Köye giriş-çıkışlar yasaklandı. Kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından belirlenecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekte. Narin'in ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecek" dedi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in bedeninin dere kenarında çuval içerisine gizlenmiş şekilde bulunduğunu açıkladı.

Narin'in cesedi nerede bulundu? İşte 8 yaşındaki kayıp Narin'in cansız bedeninin bulunduğu bölge

8 yaşındaki Narin'in cesedi dere yatağında bulundu. Tüm Türkiye 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin ile ilgili umutlu bekleyişini sürdürürken Diyarbakır'dan kahreden haber geldi. Küçük Narin'in cansız bedeni Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresinde taşla dolu bir çuvalın içerisinde bulundu. Bölge 8 kez aranmış jandarma ekipleri iki gün önce gelen ihbar üzerine arama çalışmalarını derede yoğunlaştırmıştı. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından köye giriş çıkışlar yasaklandı. Savcı ve jandarma cesedin bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İşte 8 yaşındaki kayıp Narin'in cansız bedeninin bulunduğu bölge...



#Cevdet Yılmaz
#cumhurbaşkanı yardımcısı
#Narin Güran
#Diyarbakır
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