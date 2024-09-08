Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Narin'in ölümüne ilişkin sürecin takipçisi olacağız

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresinde çuval içinde Jandarma ekipleri tarafından bulundu. 2 gün önce gelen ihbar üzerine arama çalışmaları derede yoğunlaşmıştı. Köye giriş-çıkışlar yasaklandı. Kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından belirlenecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekte. Narin'in ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecek" dedi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in bedeninin dere kenarında çuval içerisine gizlenmiş şekilde bulunduğunu açıkladı.