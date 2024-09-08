Aynı bölge dün de aranmıştı





Çalışmalar bugün 18'inci gününe girerken, yapılan ihbar sonrası mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki gölette tekrar arama yapıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, iz takip köpekleri ve yer altı görüntüleme cihazıyla arama yaptı. Dalgıç ekipler gölette uzun şişlerle, diğer ekipler de kayalık bölgelerde iz takip köpekleri ile arama gerçekleştirdi. Ancak Narin'e ait herhangi bir iz bulunamadı.