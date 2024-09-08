8 yaşındaki Narin'in cesedi dere yatağında bulundu. Tüm Türkiye 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin ile ilgili umutlu bekleyişini sürdürürken Diyarbakır'dan kahreden haber geldi. Küçük Narin'in cansız bedeni Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresinde taşla dolu bir çuvalın içerisinde bulundu. Bölge 8 kez aranmış jandarma ekipleri iki gün önce gelen ihbar üzerine arama çalışmalarını derede yoğunlaştırmıştı. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından köye giriş çıkışlar yasaklandı. Savcı ve jandarma cesedin bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İşte 8 yaşındaki kayıp Narin'in cansız bedeninin bulunduğu bölge...
Narin'in cesedi nerede bulundu? İşte 8 yaşındaki kayıp Narin'in cansız bedeninin bulunduğu bölge...
Narin'in cesedi nerede bulundu?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresinde Jandarma ekipleri tarafından taşla dolu bir çuvalın içinde üzeri dallarla örtülü bir biçimde bulundu.
Detaylı otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı
Narin'in cansız bedenini bulan ekipler, olay yerinde incelemelerini tamamladıktan sonra detaylı otopsi için cenazeyi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırdı. Daha önce defalarca aramaların yapıldığı gölet kenarında çuval içinde ölü olarak bulunan Narin'in dün gece bölgeye atıldığı üzerinde duruluyor.
Bölge 8 kez aranmış bulunamamıştı
19 gündür süren arama çalışmaları kapsamında bölge 8 kez aranmış Narin'e ulaşılamamıştı. İki gün önce gelen ihbar üzerine arama çalışmaları yeniden derede yoğunlaşmıştı.
Tüm ekipler seferber oldu
Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı.
11 bin dönüm alan tarandı: 130 kişinin ifadesi alındı
Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.
Narin'in cansız bedeni bulundu
Ekiplerin 19'uncu günde yürüttüğü arama çalışmalarında, Eğertutmaz Deresi'nde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken, Narin'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu: Cesedi çuvalın içine gizlenmiş
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in bedeninin dere kenarında çuval içerisine gizlenmiş şekilde bulunduğunu açıkladı.
Yer altı görüntüleme cihazlarıyla aranmıştı
Çalışmaların 15'inci gününde mahalle mezarlığında, özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde jandarma tarafından yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Aynı bölge dün de aranmıştı
Çalışmalar bugün 18'inci gününe girerken, yapılan ihbar sonrası mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki gölette tekrar arama yapıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, iz takip köpekleri ve yer altı görüntüleme cihazıyla arama yaptı. Dalgıç ekipler gölette uzun şişlerle, diğer ekipler de kayalık bölgelerde iz takip köpekleri ile arama gerçekleştirdi. Ancak Narin'e ait herhangi bir iz bulunamadı.
Dere yatağında terlik bulundu
Narin'in cesedinin bulunduğu Eğertutmaz deresinde akıntıya sürüklenen terliği fark eden çevredekiler jandarmaya haber vermiş, terliği çıkaran ekipler durumu aileye bildirmişti. Güran ailesinin beyanı üzerine terliğin Narin'e ait olmadığı belirlenmişti.
Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun” dedi.
Bakan Tunç: Sorumlu olanlar hesap verecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekte. Narin'in ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecek" dedi.
İşte Narin'in cesedinin bulunduğu bölge...