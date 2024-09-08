Bakan Göktaş'tan Narin'in ölümüyle ilgili açıklama: Süreci bizzat takip edeceğiz

"Diyarbakır Bağlar'da kaybolan evladımız Narin'in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız"