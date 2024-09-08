Bakan Göktaş'tan Narin'in ölümüyle ilgili açıklama: Süreci bizzat takip edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran'ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı.
"Bizzat takipçisi olacağız"
"Bizzat takipçisi olacağız"
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Diyarbakır Bağlar'da kaybolan evladımız Narin'in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız"
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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2 saat önce