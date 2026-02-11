Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'nin TBMM'deki provokasyonuna tepki: Demokratik ve hukuki bir tutum değildir

18:1611/02/2026, mercredi
DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de İçişleri ve Adalet Bakanlarının yemin töreni esnasında CHP Grubu tarafından gerçekleştirilen provokasyona tepki gösterdi. Yılmaz, "Ana muhalefetin bu tavrı demokratik ve hukuki bir tutum olmadığı gibi, siyaset kurumunun ciddiyetiyle de bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Gazi Meclisimizde İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın yemin töreni sırasında CHP Grubu tarafından ortaya konan provokatif yaklaşımı kınıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Gazi Meclisimizde İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın yemin töreni sırasında CHP Grubu tarafından ortaya konan provokatif yaklaşımı kınıyorum. Ana muhalefetin bu tavrı demokratik ve hukuki bir tutum olmadığı gibi, siyaset kurumunun ciddiyetiyle de bağdaşmamaktadır. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun aziz milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu tür görüntüleri hak etmiyor. Bu tip yaklaşımlar demokratik atmosfere zarar vermekte, Meclisimizin mahabetine ve İçtüzüğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Meclis çatısı altında siyaset yapan tüm aktörleri, aziz milletimizi temsil ettiklerinin bilinciyle saygın ve sorumlu bir üslupla hareket etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.


