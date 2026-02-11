Konuğuyla ortak basın toplantısı düzenleyen Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırlayacağı rapor için çok titiz bir çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in küfürleriyle ilgili Kurtulmuş, “Herkese tavsiyem, herkes kullandığı üsluba dikkat etsin” dedi.