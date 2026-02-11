Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Herkes kullandığı üsluba dikkat etsin

Herkes kullandığı üsluba dikkat etsin

04:0011/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Numan Kurtulmuş.
Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Numan Kurtulmuş.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile Meclis’te bir araya geldi.

Konuğuyla ortak basın toplantısı düzenleyen Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırlayacağı rapor için çok titiz bir çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in küfürleriyle ilgili Kurtulmuş, “Herkese tavsiyem, herkes kullandığı üsluba dikkat etsin” dedi.



#Numan Kurtulmuş
#Özgür Özel
#Siyaset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir?