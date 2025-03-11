Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılanıyordu: Çiğdem Bayraktar Ör için istenen ceza belli oldu

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılanıyordu: Çiğdem Bayraktar Ör için istenen ceza belli oldu

13:0511/03/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanına hakaret içeren paylaşımda bulunan Çiğdem Bayraktar Ör için hapis istemi
Cumhurbaşkanına hakaret içeren paylaşımda bulunan Çiğdem Bayraktar Ör için hapis istemi

Sosyal medyada yaptığı paylaşım dolayısıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan akademisyen Çiğdem Bayraktar için istenen ceza belli oldu. Mahkeme, tutuksuz yargılanan Çiğdem Bayraktar Ör'ü 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ü 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. Anadolu 91. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Ör ve taraf avukatları katıldı.


Cumhuriyet savcısı, ilk celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar edip sanığın zincirleme şekilde
"Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunmasını yapan Ör, ifade hürriyetini kullandığını ve eleştiride bulunduğunu öne sürerek beraatini talep etti.


Mahkeme, sanık Ör'ü zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle 31 Ocak'ta tutuklanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın suça konu paylaşımlarıyla sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu alenen işlediği anlatılmıştı.


Dosya kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği belirtilen iddianamede, suça konu paylaşımları farklı zamanlarda gerçekleştiren sanığın suçu zincirleme suretle işlediği aktarılmıştı.


İddianamede, sanığın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Davanın 24 Şubat'ta görülen ilk duruşmasında tutuklu sanık Ör'ün tahliyesine karar verilmişti.



#"Cumhurbaşkanına hakaret" suçu
#Çiğdem Bayraktar Ör
#hükmün açıklanmasının geri bırakılması
#mahkeme

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muhallebili güllaç nasıl yapılır? Tam ölçülü muhallebili güllaç tarifi