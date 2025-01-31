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Çiğdem Bayraktar Ör, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Çiğdem Bayraktar Ör, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

18:5731/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanına hakaret içeren paylaşımda bulunan Çiğdem Bayraktar Ör'ün tutuklanması talep edildi.
Cumhurbaşkanına hakaret içeren paylaşımda bulunan Çiğdem Bayraktar Ör'ün tutuklanması talep edildi.

Bir dönem Tele1'de program sunuculuğu yapan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı. Ör, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmış, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklandı.

Akademisyen Ör, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ör, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıkça ifadesinin alınması sonrası "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Burada hakim karşısına çıkan Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.


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