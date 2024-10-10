Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne Geçiş: Türkiye tipi model

Nur Banu Aras





Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin ardından, Türkiye’de özellikle karar alma sürecini hızlandırmak için yeni bir yola girildi. Uzun zamandır değişmesi sık sık gündeme gelen ancak, bir türlü değişemeyen parlamenter sistem rafa kalktı. Jeopolitik ve jeostratejik olarak kilit konumda olan Türkiye’nin, etrafı ateş çemberiyken gelişen her yeni hareketlilik karşısında hızlı refleks göstermesinin önü açıldı. Teklifin TBMM’ye sunulduğu gün Yeni Şafak “Yeni Türkiye’nin Anayasası” manşetiyle çıktı. 16 Nisan günü milletin onayıyla parlamenter sistemle birlikte koalisyonlar dönemi ve istikrarsızlık tarihe karıştı, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçildi. Yeni Şafak 17 Nisan 2017 günü ‘Türkiye Kazandı’ başlıklı manşetiyle çıktı.





BAHÇELİ KAPIYI ARALADI

Hain darbe girişiminin ardından Türkiye’de tekrar sitem tartışmaları başladı. Türkiye’yi yeni sistemle buluşturan gelişmeler MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 11 Ekim 2016’daki çıkışı ile start aldı. Bahçeli, bu çağrısında “Türkiye’nin nasıl ve hangi sistemle yönetileceğiyle ilgili muamma bize göre kapanmalı, bu iş kökünden bitirilmelidir” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin cumhurbaşkanlığı sistemi açıklaması referanduma kapıyı araladı. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, “Sayın Bahçeli’nin beyanatları cesaret verici. Biz hazırız.” dedi.





SÖZ MİLLETTE

AK Parti ve MHP arasında kurulan Anayasa Komisyonu çalışmalarını tamamlayarak yıl bitmeden Meclis’e sundu. Yeni Şafak 11 Aralık 2016 günü “Yeni Türkiye’nin Anayasası” manşetiyle çıktı. AK Parti ve MHP heyetleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda AK Parti’nin hazırladığı teklif TBMM Anayasa Komisyonuna geldi. 30 Aralık’ta komisyon çalışmalarını tamamladı. 21 değişiklikten üçü tekliften çıkarıldı. Genel Kurul’a inen teklif 16 Ocak 2017’de tamamlandı. 18 maddelik anayasa teklifinin ilk bölümü 90 saatlik Genel Kurul mesaisinin ardından yasalaştı. Yeni Şafak 17 Ocak 2017’de “YSK Sandığı Çıkardı” manşetini attı.





KRİTİK EŞİK

Halk oylamasının yapılacağı tarih 16 Nisan 2017 olarak belirlendi. Yeni Şafak, 13 Şubat 2017’de de “15 Temmuz’un cevabı 16 Nisan’da verilir’ manşetini attı. Yeni yasa ile birlikte partili cumhurbaşkanlığı sistemi getirildi. Erdoğan’ın partisine ne zaman katılacağı merak ediliyordu. Yeni Şafak 18 Şubat 2017’de ‘Evet’ten sonra üye olurum’ manşetini attı.





ALMANYA ‘EVET’İ YASAKLADI

Gezi, 17-25 yargı kalkışması ve 15 Temmuz işgal girişimini destekleyen ancak milletin destansı direnişine çarpan Avrupa, yine devredeydi. Almanya, referandumda ‘Evet’ kampanyasını yasaklarken, ‘Hayır’ cephesini organize eden ve yöneten ülke haline geldi. Yeni Şafak söz konusu operasyonu 5 Mart 2017’de ‘Hayırcıların Patronu Almanya’ manşeti ile duyurdu.











