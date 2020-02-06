Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Eli kanlı teröristler AP çatısı altında

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesine ilişkin, "Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'ya kapılarını açan AP, terörizme açıkça destek vermekte ve suç işlemektedir." ifadesini kullandı.

Bu konferans utanç verici bir skandaldır!

Avrupa Parlamentosu

Kalın, yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen konferansta alenen terör örgütü PKK propagandası yapılması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye hakaretler savrulmasına göz yumulmasının utanç verici bir skandal olduğunu belirtti.

Avrupa Parlamentosu’nda bugün düzenlenen bir konferansta alenen terör örgütü PKK propagandası yapılması ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize hakaretler savrulmasına göz yumulması, utanç verici bir skandaldır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 5, 2020

GÜNDEM Dışişleri Bakanlığı AP'de sözde Kürt konferansı düzenlenmesini lanetledi

AP terör örgütüne destek vererek açıkça suç işlemektedir

Avrupa Parlamentosu binası

Kalın açıklamasının devamında ''Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'ya kapılarını açan AP, terörizme açıkça destek vermekte ve suç işlemektedir. Düzenlenen konferansa kırmızı bültenle aranan terör örgütü elebaşlarının katılması, Avrupa'nın ortasında terörizmin meşrulaştırılması ve özendirilmesidir.'' dedi.

Avrupa Birliği’nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK’ya kapılarını açan AP, terörizme açıkça destek vermekte ve suç işlemektedir.

Konferansa kırmızı bültenle aranan terör örgütü elebaşlarının katılması, Avrupa’nın ortasında terörizmin meşrulaştırılması ve özendirilmesidir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 5, 2020

Eli kanlı teröristler AP çatışı altında

İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ifadelerin şu şekilde devam etti. ''Bu skandalı şiddetle kınıyoruz. Binlerce masum insanı katleden eli kanlı teröristleri AP çatısı altında konuşturanlar, onların suçlarına ortak olmuştur. Aklıselim sahibi herkesi bu skandala imza atan kişileri en şiddetli şekilde kınamaya davet ediyoruz."



