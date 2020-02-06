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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Eli kanlı teröristler AP çatısı altında

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Avrupa Parlamentosu'nda terör örgütü PKK/YPG'li sözde yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen konferansa sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sert tepki gösterdi. Konferansta alenen PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığını belirten Kalın ''Binlerce masum insanı katleden eli kanlı teröristleri AP çatısı altında konuşturanlar onların suçlarına ortak olmuştur.'' ifadelerini kullandı. Kalın bu skandalı şiddetle kınadıklarını belirtirken ''Akl-ı selim sahibi herkesi bu skandala imza atan kişileri en şiddetli şekilde kınamaya davet ediyoruz.'' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesine ilişkin, "Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'ya kapılarını açan AP, terörizme açıkça destek vermekte ve suç işlemektedir." ifadesini kullandı.

Bu konferans utanç verici bir skandaldır!

Avrupa Parlamentosu

Kalın, yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen konferansta alenen terör örgütü PKK propagandası yapılması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye hakaretler savrulmasına göz yumulmasının utanç verici bir skandal olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı AP'de sözde Kürt konferansı düzenlenmesini lanetledi
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Dışişleri Bakanlığı AP'de sözde Kürt konferansı düzenlenmesini lanetledi

AP terör örgütüne destek vererek açıkça suç işlemektedir

Avrupa Parlamentosu binası

Kalın açıklamasının devamında ''Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'ya kapılarını açan AP, terörizme açıkça destek vermekte ve suç işlemektedir. Düzenlenen konferansa kırmızı bültenle aranan terör örgütü elebaşlarının katılması, Avrupa'nın ortasında terörizmin meşrulaştırılması ve özendirilmesidir.'' dedi.

Eli kanlı teröristler AP çatışı altında

İbrahim Kalın
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ifadelerin şu şekilde devam etti. ''Bu skandalı şiddetle kınıyoruz. Binlerce masum insanı katleden eli kanlı teröristleri AP çatısı altında konuşturanlar, onların suçlarına ortak olmuştur. Aklıselim sahibi herkesi bu skandala imza atan kişileri en şiddetli şekilde kınamaya davet ediyoruz."


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