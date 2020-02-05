Dünya Kırmızı bültenle aranan PKKlılar Avrupa Parlamentosunda ortaya çıktı
AVRUPA

Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar Avrupa Parlamentosunda ortaya çıktı

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.

Haber Merkezi AA
Avrupa Parlamentosunda, PKK'lılar sözde Kürt konferansına katıldı.
Avrupa Parlamentosunda, PKK'lılar sözde Kürt konferansına katıldı.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) "Avrupa Birliği, Türkiye, Orta Doğu ve Kürtler" başlığıyla Brüksel'de 16'ıncı kez düzenlediği konferans PKK propagandasına dönüştü.

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın katıldığı konferansta söz alan AP vekilleri sıklıkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savurarak, terör örgütüne methiyeler düzdü.

AA
Konferansta konuşan AP vekilleri Türkiye'ye saldırdı.

Konferansta konuşan AP vekilleri, Türkiye’nin Suriye'de savaş suçu işlediğini iddia ederken, Suriye'nin kuzeydoğusunda PYD/YPG'nin terör faaliyetlerini ve özerklik arayışlarını meşru göstermeye çalıştı.

Avrupalı vekiller, Belçika'nın, PKK'nın Avrupa temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 36 kişinin yargılanmasının önünü kapamaya yönelik yargı kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Hadsiz Yunan vekili Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağı yırttı
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Hadsiz Yunan vekili Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağı yırttı
Avrupa Parlamentosu'nda hadsiz Yunan milletvekili Loannis Lagos, oturum sırasında Türk Bayrağını yırttı. Avrupa Parlamento'su Türk bayrağının yırtılmasına tepkisiz kaldı. Görüntüler büyük tepki çekti.


PYD'nin siyasi kanadı da konuşmacı listesinde

  • SDG ve PYD'nin siyasi kanadı sözde Demokratik Suriye Meclisi (DSM), "kuzey ve doğu Suriye özerk yönetimi genel meclisi eş başkanı" Siham Kiryo ile bölgedeki aynı terör örgütünün diğer yöneticileri Pervin Yusuf ve Cihan Hidro'nun isimleri yarın devam edecek konferansın konuşmacı listesinde yer aldı.
  • Öte yandan, PKK propagandası yapan eski Roj TV yöneticilerinden "Amed Dicle" kod adlı Vahdettin Tayfur'un ismi de yayımlanan listede konuşmacılar arasında bulunuyor.
  • Konferansta, HDP Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Saadet Partisi Milletvekili Nazır Cihangir İslam da konuşma yaptı.
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