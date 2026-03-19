Cumhuriyetin başkenti Ankara'nın hafızası tuvale taşındı: 24 eser sanatseverlerle buluştu

“Biliyorsunuz 2026 yılında Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildi Türk Devletleri Teşkilatı tarafından Ankara. Bu bağlamda bir dizi etkinliği Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve yerel yönetimlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Kültür Yolu Festivali kapsamında biliyorsunuz Ankara, Kültür Yolu Festivalinin önemli bir etkinliği olan Art Meydan resim çalışmasını etkinliğini Turizm Başkenti etkinliklerine adapte ettik. Bu bağlamda, bu sergi 24 eserle 22 tane sanatçımızın katıldığı bir sergi. 2025 yılında resmedilmiş resimler bunlar”