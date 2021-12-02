Cumhuriyet'te kriz: Gazetecilerin işten çıkarılmasını eleştiren GYY Küçükkaya görevden alındı

İyi Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray da montaj haberi paylaşarak öğretmeni bölücü ilan etti.

Montaj görüntüyü Cumhuriyet, Sözcü, Halk Tv servis etti, CHP ve İyi Parti'li milletvekilleri paylaştı​

Geçtiğimiz gün, 'Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım' şeklinde sosyal medya paylaşımı yaptığı iddia edilen lise öğretmeni hakkında Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmış, paylaşımın gerçek olmadığı, görüntünün montaj yöntemiyle oluşturulduğu ortaya çıkmıştı. Halk Tv, Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri tarafından servis edilen o görüntü, CHP ve İyi Parti'li milletvekilleri tarafından da paylaşıldı.