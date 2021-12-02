Gündem Cumhuriyette kriz Gazetecilerin işten çıkarılmasını eleştiren GYY Küçükkaya görevden alındı
İSTANBUL

Cumhuriyet'te kriz: Gazetecilerin işten çıkarılmasını eleştiren GYY Küçükkaya görevden alındı

Sekiz gazetecinin kendisinden habersiz şekilde işten çıkarılmasını eleştiren Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Aykut Küçükkaya görevden alındı.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhuriyette kriz: Gazetecilerin işten çıkarılmasını eleştiren GYY Küçükkaya görevden alındı
Aykut Küçükkaya

Cumhuriyet gazetesinde çalışan sekiz gazeteci, ekonomik nedenler bahane gösterilerek işten çıkarıldı. Karar sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, işten çıkarma kararının kendisinin haberi dışında alındığını açıkladı.

Konuya ilişkin konuşan Küçükkaya, "Benim bilgim olmadan yapılan bu işlemi kınıyorum. Arkadaşlarımın yanındayım, görevimin de başındayım. Cumhuriyet her şeye rağmen çıkacak. Türkiye'nin en güzel gazetesini yapacağız. Bugün çıkarılan arkadaşlarımızı gazetemize döndüklerinde alkışlarla karşılayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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AYKUT KÜÇÜKKAYA'NIN DA İŞİNE SON VERİLDİ

Yaşanan gelişmeler sonrası Küçükkaya'nın işine son verildi.

Gazete yönetimi, Küçükkaya'nın yerine vekaleten Yayın Koordinatörü Serkan Ozan'ın atandığını açıkladı.

Küçükkaya, son olarak dün meslektaşlarına destek mesajını paylaşmış, "8 arkadaşım gazetesine, yuvasına dönecek" ifadelerini kullanmıştı.

Aykut Küçükkaya'nın istifasına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'nden açıklama
GÜNDEM
Aykut Küçükkaya'nın istifasına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'nden açıklama

Montaj görüntüyü Cumhuriyet, Sözcü, Halk Tv servis etti, CHP ve İyi Parti'li milletvekilleri paylaştı​
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Montaj haberi ilk paylaşanlardan biri Cumhuriyet Gazetesi oldu.
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İyi Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray da montaj haberi paylaşarak öğretmeni bölücü ilan etti.
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CHP Milletvekili 'Avukat' Alpay Antmen ise montaj haberi paylaşarak öğretmeni tehdit etti: \"Bağımsız mahkemelerin önünde hesap verecek.\"
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Montaj görüntüyü Cumhuriyet, Sözcü, Halk Tv servis etti, CHP ve İyi Parti'li milletvekilleri paylaştı​
Geçtiğimiz gün, 'Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım' şeklinde sosyal medya paylaşımı yaptığı iddia edilen lise öğretmeni hakkında Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmış, paylaşımın gerçek olmadığı, görüntünün montaj yöntemiyle oluşturulduğu ortaya çıkmıştı. Halk Tv, Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri tarafından servis edilen o görüntü, CHP ve İyi Parti'li milletvekilleri tarafından da paylaşıldı.
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