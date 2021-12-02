Cumhuriyet'te kriz: Gazetecilerin işten çıkarılmasını eleştiren GYY Küçükkaya görevden alındı

Cumhuriyet gazetesinde çalışan sekiz gazeteci, ekonomik nedenler bahane gösterilerek işten çıkarıldı. Karar sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, işten çıkarma kararının kendisinin haberi dışında alındığını açıkladı.
Konuya ilişkin konuşan Küçükkaya, "Benim bilgim olmadan yapılan bu işlemi kınıyorum. Arkadaşlarımın yanındayım, görevimin de başındayım. Cumhuriyet her şeye rağmen çıkacak. Türkiye'nin en güzel gazetesini yapacağız. Bugün çıkarılan arkadaşlarımızı gazetemize döndüklerinde alkışlarla karşılayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
AYKUT KÜÇÜKKAYA'NIN DA İŞİNE SON VERİLDİ
Yaşanan gelişmeler sonrası Küçükkaya'nın işine son verildi.
Gazete yönetimi, Küçükkaya'nın yerine vekaleten Yayın Koordinatörü Serkan Ozan'ın atandığını açıkladı.
Küçükkaya, son olarak dün meslektaşlarına destek mesajını paylaşmış, "8 arkadaşım gazetesine, yuvasına dönecek" ifadelerini kullanmıştı.