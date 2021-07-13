Gündem Çumra Dedemoğludaki yangını gönüllü itfaiyeciler söndürdü
YEREL GÜNDEM

Çumra Dedemoğlu’daki yangını gönüllü itfaiyeciler söndürdü

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Gönüllü İtfaiyecilik Projesi” kapsamında eğitim verdiği itfaiyeciler, yine Büyükşehir tarafından mahallere verilen yangın söndürme tankerleri ile yangınlara erken müdahalede etkin rol oynuyor. Çumra’ya bağlı Dedemoğlu Mahallesi’nde çıkan yangın, gönüllü itfaiyecilerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çumra Dedemoğlu’daki yangını gönüllü itfaiyeciler söndürdü
Çumra Dedemoğlu’daki Yangını Gönüllü İtfaiyeciler Söndürdü

Çumra’ya bağlı Dedemoğlu Mahallesi’nde tarım arazilerine çok yakın konumda bulunan bir elektrik panosunun patlaması sonucu çıkan yangın, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Gönüllü İtfaiyecilik Projesi” kapsamında mahalleye verilen yangın söndürme tankeri ve gönüllü itfaiyecilerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında Dedemoğlu Mahalle Muhtarlığına teslim edilen yangın söndürme tankeri ve Gönüllü İtfaiyecilik faaliyetleri kapsamında verilen eğitimlerle gönüllü itfaiyeciler bugüne kadar mahalledeki 12 yangın olayına müdahale ederek önemli bir başarı sağladı.

550 mahalleye yangın söndürme tankeri verildi

Yeni Büyükşehir Yasası’nın uygulanmaya başlamasıyla birlikte başlatılan “Gönüllü İtfaiyecilik Projesi” kapsamında kırsal yerleşim bölgelerinde çıkacak yangınlara erken müdahalede kullanılmak üzere 3 tonluk 550 adet yangın söndürme tankeri teslim edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

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Çumra Dedemoğlu’daki yangını gönüllü itfaiyeciler söndürdü
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Çumra Dedemoğlu’daki yangını gönüllü itfaiyeciler söndürdü

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Gönüllü İtfaiyecilik Projesi” kapsamında eğitim verdiği itfaiyeciler, yine Büyükşehir tarafından mahallere verilen yangın söndürme tankerleri ile yangınlara erken müdahalede etkin rol oynuyor. Çumra’ya bağlı Dedemoğlu Mahallesi’nde çıkan yangın, gönüllü itfaiyecilerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
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