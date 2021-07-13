Çumra Dedemoğlu’daki yangını gönüllü itfaiyeciler söndürdü

Merhum Metin Balkanlıoğlu: Kırk ok yiyen yiğide 33 kurşunla cevap verdi Ömer Halisdemir

15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümü yaklaşırken, merhum Metin Balkanlıoğlu Hoca'nın darbe girişimi gecesi Niğdeli şehit Ömer Halisdemir'i anlattığı video tekrar gündeme geldi.



Merhum Balkanlıoğlu, kahraman Ömer Halisdemir'i şu sözlerle anlatıyor: Biz 15 Temmuz destanını yazarken Uluabatlı Hasan'ı unutmuştuk. Bir Niğde delikanlısıyla içimizde ne Uluabatlılar varmış onu da gördük. Kırk ok yiyen yiğide, 33 kurşunla cevap verdi Ömer Halisdemir. 'Ben de bir Anadolu uluabatlısıyım' dedi. Bu yüzden içimizde hala uluabatlılar var, Fatihler var, Akşemsettinler var. Aynı genetiğin, aynı DNA'nın evlatlarıyız. Hiçbir farkımız yok.



Özel Kuvvetler Komutanlığında hain Semih Terzi'yi vurarak karargaha sokmayan Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, darbeci hainler tarafından 30 kurşunla vurularak şehit edilmişti.