Darbe imalı bildiri soruşturmasında ifadesi alınan emekli amiraller Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

Bir bildiri yayınlayan 104 emekli amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Kanal İstanbul gündemi üzerinden milli iradeyi hedef alıp, siyasilere sopa göstermeye kalkıştı.

Hadlerini aşan emekli amiraller sözde bildirilerinde “Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir” ifadelerine yer vererek askeri vesayetçiliğin yaşayan son temsilcileri olduklarını gözler önüne serdiler.

Söz konusu bildiriye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise flaş bir gelişme yaşandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 6 emekli amiral Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirilmişti.

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Adliyede savcılık tarafından ifadesi alınan amiraller ‘bulunduğu ili terk etmeme’ ve ‘yurt dışına çıkmama’ kararı ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İfadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen amirallerden sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Işık Biren’in dışında Ali Yüksel Önel, Nurhan Kahyaoğlu, İlker Güven, Alper Çetin Tezeren, Osman Metin Açımuz ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TUSED) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan yer aldı.

GÜNDEM 103 emekli amiralden haddini aşan bildiri