​7 emekli daha ifadeye çağrıldı​: 6 emekli amiral ile bir general

ABDULLAH SARİCA
104 emekli amiralin imzaladığı darbe imalı bildiriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 14 şüpheliden elde edilen dijital materyaller incelendi. Bu incelemeler ışığında 6 emekli amiral ile 1 emekli generalin daha bildirinin hazırlık sürecinde rol aldığı tespit edildi.
İŞTE O 7 İSİM
- Başsavcılık; Emekli Koramiral Işık Biren, Emekli Tümamiral Ali Yüksel Önel, Emekli Tümamiral Alper Çetin Tezeren, Emekli Tümamiral Osman Metin Açımuz, Emekli Tuğamiral Nurhan Kahyaoğlu, Emekli Tuğamiral İlker Güven ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan’a, 22 Nisan Perşembe günü Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade vermeleri için tebligatta bulundu.
EŞZAMANLI ARAMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul, Antalya ve Muğla Başsavcılıklarına arama kararı talimatı gönderdi. Başsavcılığın talimat yazısı doğrultusunda dün saat 07.30’da şüphelilerin adreslerinde eşzamanlı arama yapıldı. Bilgisayar, cep telefonu, tablet, USB bellek, harddisk gibi dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
Adları Mengi’nin ifadesinde geçti
- İkinci dalgada tespit edilen şüphelilerden bazıları, bildiriyi hazırlayan emekli Tuğamiral Ergun Mengi’nin ifadelerinde geçmişti. Mengi, WhatsApp’tan Ali Yüksel Önel’e attığı mesajda “Montrö bahane, Montrö’yü araç olarak kullandık” gibi ifadeler kullanmıştı. Işık Biren’le ilgili ise “Işık Biren’i aradım. ‘Böyle bir duyuruyu hazırlayayım mı?’ diye sordum. Bana ‘Yapabilirsin’ dedi” diye ifade vermişti.