​7 emekli daha ifadeye çağrıldı​: 6 emekli amiral ile bir general 7 emekli daha ifadeye çağrıldı: 6 emekli amiral ile bir general 104 emekli amiralin darbe tehdidi içeren bildirisine ilişkin soruşturmada 6 emekli amiral ve 1 emekli general daha ifadeye çağırıldı. Işık Biren ve Ali Yüksel Önel’in ismi, bildiriyi hazırlayan Ergun Mengi’nin ifadelerinde geçmişti. Şüphelilerin adreslerinde yapılan eşzamanlı aramalarda bilgisayar, USB bellek, harddisk gibi dijital materyallere el konuldu.

Haber Merkezi 17 Nisan 2021, 00:00 Son Güncelleme: 17 Nisan 2021, 04:51 Yeni Şafak