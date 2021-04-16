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Gündem Bildiri soruşturmasında flaş gelişme 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor
İSTANBUL

Bildiri soruşturmasında flaş gelişme: 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor

Gece yarısı emekli amiraller tarafından yayımlanan darbe imalı bildiri ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bildiri soruşturmasında flaş gelişme: 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor
Emekli amirallerin evlerinde arama yapıldı.

Gece yarısı emekli amiraller tarafından yayımlanan darbe imalı bildiri bildiri ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada 6 emekli amiral ile 1 emekli generali ifadeye çağırdı.

Bildiri soruşturmasında 6 emekli amiral ve 1 emekli generali ifadeye çağırıldı
GÜNDEM
Bildiri soruşturmasında 6 emekli amiral ve 1 emekli generali ifadeye çağırıldı

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.

Şüphelilerden 10'unun gözaltı süresi 8 Nisan'da 4 gün uzatılmış, ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral ise Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmişti.

Savcılığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdiği şüpheliler Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, Ali Sadi Ünsal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal ve Nadir Hakan Eraydın hakkında da hakimlikçe yurt dışına ve il dışına çıkış yasağı adli kontrol şartı uygulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiri tepkisi: Bu ülkenin başkomutanıysam milletimin özgürlüğü için bunu kabul edemem
OYNAT 01:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiri tepkisi: Bu ülkenin başkomutanıysam milletimin özgürlüğü için bunu kabul edemem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen 'Kütüphane Söyleşileri' programı kapsamında gençlerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, amiraller bildirisinin neden fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmediğiyle ilgili gelen soruya, 'Bunu alışkanlık haline getirenler var, ben bu ülkenin başkomutanıysam milletimin özgürlüğü için bunu kabul edemem.

'Koordine olan, aynı düşünce kalıbı içinde böyle bir metnin ortaya konulmasını başkomutan, Cumhurbaşkanı olarak kabul etmemiz mümkün değil. Cumhurbaşkanı olarak ordunun başkomutanıyım. 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz? Bu özgürlüğünüzle alakalı değil.' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu emekli amirallerin​ darbe imalı bildirisini savundu: Birileri gece yarısı kelimeleri değiştirdi
OYNAT 00:46
Kılıçdaroğlu emekli amirallerin​ darbe imalı bildirisini savundu: Birileri gece yarısı kelimeleri değiştirdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'de katıldığı canlı yayında, 104 emekli amiralin Montrö ve Kanal İstanbul üzerinden hükümeti hedef alan 'darbe imalı' bildirisini değerlendirdi. Bildirinin gece yarısı yeni kelimeler eklenerek internet sitesine verildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, “Bildiriyi internet sitesine veren kişi sağlıklı bir ruh haline sahip değil. O kişiyi bulsunlar' dedi. Bildirinin gündemi değiştirmek için servis edildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bunlar emekli amiral, emekli biri nasıl darbe yapar.' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bizim bildirimiz namus bildirisidir
OYNAT 01:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bizim bildirimiz namus bildirisidir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'ndaki Polis Müzesi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Soylu konuşmasında, 'Biz her 10 Nisan'ı sadece Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü olarak kutlamıyoruz. Biz 10 Nisan'da her yıl bu milletle sözleşmemizi yeniliyoruz, bu milletin huzurunun, emniyetinin, asayişinin, demokrasisinin, Cumhuriyetinin namus bekçisi olduğumuzu bu millete haykırıyoruz. Bizim bildirimiz namus bildirisidir, birilerininki gibi gece yarısı namussuzluk bildirisi hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır' dedi.

Bildiri yayınlayan 10 emekli amiral adliyede
OYNAT 00:46
Bildiri yayınlayan 10 emekli amiral adliyede
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiral, gözaltı sürelerinin 4 gün uzatılması talebiyle adliyeye sevk edildi.

Zihniyet aynı zihniyet, CHP aynı CHP
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Zihniyet aynı zihniyet, CHP aynı CHP
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda izlettiği videoyla CHP'nin darbeci zihniyetini gözler önüne serdi.


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