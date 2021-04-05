Darbe imalı bildirinin ilk sırasındaki Ergun Mengi İYİ Parti'de başkan yardımcısı

Türkiye, Doğu Akdeniz’de büyük bir mücadele verirken 104 emekli amiral, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan bir bildiri yayınladı.

“Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama riskiyle karşılaşabilecektir” gibi tehdit ve darbe imalarıyla dolu cunta bildirisi Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bildiriye ilişkin "Sabah bir uyandık, emekli amirallerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayınlamış. Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir" açıklamasında bulunmuştu.

GÜNDEM Meral Akşener: Emekli amirallerin canı sıkılmış bir bildiri yayınlamış, bu bir zevzekliktir

Akşener’in “zevzeklik” olarak değerlendirdiği bildiride imzası olan Ergun Mengi’nin İYİ Parti’de Başkan Yardımcısı görevinde bulunduğu ortaya çıktı. Mengi, bildiride 1 numaralı imzacı olarak yer alıyor.

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