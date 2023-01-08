Gündem Darbecilere karşı sert tweet atmaya korktuk Meral Akşener mesajını yumuşatmış
YEREL GÜNDEM

Darbecilere karşı sert tweet atmaya korktuk: Meral Akşener mesajını 'yumuşatmış'

İYİ Parti'li Feridun Bahşi, 15 Temmuz gecesi Genel Başkan Meral Akşener’le birlikte olduklarını ve darbecileri eleştirmekten çekindiklerini söyledi. Bahşi, “Genel Başkan sert bir tweet yazmış. ‘Bu tweeti atarsan, başarılı olurlarsa bizi bir tarafımızdan asarlar, yumuşatalım’ dedim. Yumuşattık…” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Darbecilere karşı sert tweet atmaya korktuk: Meral Akşener mesajını yumuşatmış
​İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Fetullahçı Terör Örgütü’nü (FETÖ) sert bir dille eleştirmekten çekindiklerini belirtti. Partisinin Isparta kongresinde konuşan Bahşi, 15 Temmuz akşamı eşiyle İYİ Parti lideri Meral Akşener’in evinde olduklarını, burada pencereden tankları gördüklerini anlatarak, şöyle konuştu:

TWEETİ YUMUŞATIP ÖYLE ATTIK

“DEAŞ eylem mi yapacak acaba diye aramızda konuşuyoruz. Saat 21.30’da Ergenekon kumpas dosyalarından yargılanmış eski general bir müvekkilim vardı, o aradı. Hayırdır dedim, ‘Abi bu şerefsizler darbe teşebbüsünde bulunuyor’ dedi. Bununla darbenin gidişatıyla ilgili o akşam 37 kez görüşmüşüz. Sonrasında bir tweet atalım diye düşündük. Genel Başkan bir tweet yazmış, Fetullah’ı gömen bir tweet tabii. Dedim ki ‘Ablam şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm, sen de bu tweeti atarsan, bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.’ Yumuşattık ve saat 24.00’ten önce Genel Başkan, ‘En kötü demokrasi en iyi darbeden evladır’ şeklinde tweet attı.”

15 Temmuz gecesi Akşener’in yanında olan vekilden itiraf: Darbe başarılı olur korkusundan tweet atamadık
OYNAT 01:13
15 Temmuz gecesi Akşener’in yanında olan vekilden itiraf: Darbe başarılı olur korkusundan tweet atamadık
İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) sert bir dille eleştirmekten çekindiklerini belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenr'in evinde yaşadıklarını anlatan Bahşi, Akşener'in FETÖ'yü sert dille eleştirmeme nedenini 'Bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.' ifadeleriyle açıkladı. Bahşi, 'Yumuşattık ve saat 24.00'ten önce Genel Başkan, 'En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır' şeklinde tweet attı.' şeklinde konuştu.
Darbecilere karşı sert tweet atmaya korktuk

Darbecilere karşı sert tweet atmaya korktuk

​Meral Akşener mesajını 'yumuşatmış'
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