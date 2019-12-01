Gündem Dayakçı koca bu kez tutuklandı Eşine sokak ortasında kızının gözü önünde şiddet uygulamıştı
GAZİANTEP

Dayakçı koca bu kez tutuklandı: Eşine sokak ortasında kızının gözü önünde şiddet uygulamıştı

Gaziantep’te, sokak ortasında çocuğunun gözü önünde eşini tekme tokat döven ve gözaltına almasının ardından adli kontrolle serbest bırakılan Emrah Ç. (32), savcılığın genişlettiği soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı. Emrah Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Evladının gözü önünde karısına şiddet uygulamıştı.
Evladının gözü önünde karısına şiddet uygulamıştı.

Gaziantep'te, 15 Kasım günü 8 Şubat Mahallesinde meydana gelen olayda Emrah Ç., sokak ortasında tartıştığı 8 yıllık eşi 3 çocuk annesi Büşra Ç.'yi (24) tekme tokat dövdü. Küçük kızlarının ağladığı olayda şiddete maruz kalan Büşra Ç. olayın ardından İstanbul'daki ailesinin yanına giderken, dayak yediği ana ilişkin bir kişinin cep telefonu ile çektiği görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

Görüntülerin 28 Kasım'da haberlere konu olmasının ardından çalışma başlatan polis, şiddet mağduru kadına İstanbul'da, kocasına ise Gaziantep'te ulaştı. Gözaltına alınan, ifadesinde eşine ilk kez el kaldırdığını ve pişman olduğunu söyleyen Emrah Ç., 'darp' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İkinci kez gözaltına alındı ve tutuklandı

  • Kamuoyunda tepki çeken olayın ardından savcılıkça genişletilen soruşturma kapsamında, Emrah Ç., ikinci kez gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Emrah Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Sokak ortasında kadına şiddet kamerada: Küçük kız ağlayarak izledi
GÜNDEM
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada: Küçük kız ağlayarak izledi

Başsavcılık açıklama yaptı


  • Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklamada, "29/11/2019 tarih ve 20 nolu basın açıklamasına konu edilen internet üzerinden yayın yapan haber siteleri ile basın ve yayın organlarında "Gaziantep'te sokak ortasında kadına şiddet" başlığıyla yer alan olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızda devam eden soruşturmada şüpheli E.Ç. hakkında adli kontrol kararı verilmiş bu karar sonrasında genişletilen soruşturmada suça yönelik yeni deliller elde edilmiş olup yeni deliller kapsamında yeniden gözaltına alınan şüpheli bugün sev edildiği mahkemece tutuklanmıştır" denildi.

Kendini komaya sokan kocasını mahkemede affetti
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