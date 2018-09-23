DEAŞ mensubu terörist tedavi için geldiği hastanede yakalandı DEAŞ'lı teröristi doktorlar değil polisler karşıladı Adana'da, 'Ebu Eyup' kod adlı DEAŞ'lı terörist Ahmet İsa (24) tedavi için geldiği hastanede yakalandı. Kentte çeşitli hastanelerde tedavi gören, bir ayağı da kesilen teröristin, kesilmiş insan başlarının önünde fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Operasyonda MİT'in de istihbari anlamda destek sağladığı kaydedildi.

Haber Merkezi 23 Eylül 2018, 10:00 Son Güncelleme: 23 Eylül 2018, 10:06 DHA