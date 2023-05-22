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Defne Devlet Hastanesi 57 gün sonra hasta kabulüne başladı: Temeli atılmadı denmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Defne Devlet Hastanesi'ni açtı. Son teknoloji sağlık cihazları ile donatılan hastanenin inşası 3 ayda tamamlandı. Defne Devlet Hastanesi, bugünden itibaren de hasta kabulüne başladı.

09:28 . 22/05/2023 Pazartesi
AA
Son teknoloji sağlık cihazları ile donatılan hastanenin inşası 3 ayda tamamlandı.

Son teknoloji sağlık cihazları ile donatılan hastanenin inşası 3 ayda tamamlandı.

Hatay Defne Devlet Hastanesi 3 ayda tamamlandı. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. 256'sı hekim, bin 44 sağlık çalışanının görev yapacağı hastanede, en gelişmiş MR ve tomografi cihazları bulunuyor.


Son teknoloji sağlık cihazlarıyla donatıldı

Defne Devlet Hastanesi tek kat olarak ağır çelikten inşa edildi. Laboratuvar da son derece teknolojik cihazlarla donatıldı. Defne Devlet Hastanesi Baş Hekimi İmadettin Alpay Özkaya, hastaneyle ilgili şu bilgileri verdi: "11 ameliyathanemiz var, 9 diyaliz yatağımız var. Bilgisayarlı tomografi ve MR dahil olmak üzere 15 görüntüleme birimimiz var. Bir genel laboratuvarımız var bunun yanı sıra bir bronkoskopi ünitesi ve üç endoskopi ünitesi var."

36 poliklinik ile hizmet verecek

79 bin metrekarelik alana inşa edilen Defne Devlet Hastanesi, 28 bin metrekarelik kapalı alana sahip. 36 polikliniğin ve 300 yatağın bulunduğu hastane, bugün hasta kabulüne başladı.



#Defne Devlet Hastanesi
#Hatay
#Recep Tayyip Erdoğan
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