Defne Devlet Hastanesi 57 gün sonra hasta kabulüne başladı: Temeli atılmadı denmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "60 günde bitireceğiz" diyerek söz verdiği Defne Devlet Hastanesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bir tanesi çıkmış üç ayda ne yapıyorsun diyor. Bay Kemal Eğer sende yüz varsa, karakterin varsa gel Defne Hastanesi'ni gör. 3 ay içinde bitirme sözü vermiştik. Bizde bunlar gibi akşam yala sabah yalan yok. Bize dediler ki burada Kılıçdaroğlu yüzde 90 ay aldı. Siz yüzde 8 aldınız. Bizi bunlar ilgilendirmez. Biz ayrım yapamayız. Böyle bir şey bizim dinimizde de kitabımızda da yok." dedi.