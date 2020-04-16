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Deniz araçlarının belgeleri 3 ay uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, denizcilik sektörü temsilcileri ile bir araya gelerek koronavirüs tedbirleri kapsamında denizcilik sektörüne destek amacıyla 39 tedbiri ivedilikle yürürlüğe koyduklarını açıkladı. Buna göre, tüm gemi, deniz araçları ile gemi adamları ve şirketlerin belgeleri 3 ay süre ile uzatıldı.

Haber Merkezi DHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısı’na videokonferans ile katıldı. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, Deniz Ticaret Odaları Konseyi’nin Türk denizcilik sektörüne ve ticaretine büyük katkılar sunduğunu söyledi. Deniz taşımacılığının, küresel ihracat ve ithalatın belkemiği olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, sanayi hammaddesini, yiyeceği, yakıtı ve eşyaları taşıyan küresel deniz filolarının bir bakıma insanların hayatlarının her aşamasına dokunduğuna dikkat çekti. Bugün dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 85’inin deniz taşımacılığı ile gerçekleştiğine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, “Bu nedenle denizcilik sektörünü geleceğe taşıyacak stratejiler çok iyi tayin edilmelidir. Bu noktada hükümetlerimiz döneminde 18 yılda önemli atılımlar yapıldı. Elbette denizcilik alanında gerçekleştirdiğimiz daha nice başarı var. Tüm bunları bu kısa zaman dilimi içinde anlatmak mümkün değil. Ancak güçlü bir ekonomi için denizcilik sektörümüzün ne kadar önemli olduğun farkındayız ve bu sektörümüzün gelişmesi ve korunması hususunda çok hassasız” dedi.

İnsan teması olmadan ticaret sürdürülecek

Bakan Karaismailoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının öncelikli olarak etkilediği denizcilik sektöründe birçok tedbir aldıklarını vurgulayarak, “Aldığımız tedbirler ile risk faktörlerini sektörde minimize etme gayreti içinde olduk. Çünkü biliyoruz ki COVID-19 mücadelesinin sürdürülmesi üretimin, istihdamın ve uluslararası ticaretin devam etmesi için deniz taşımacılığının idamesi her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir. Bu amaçla 39 tedbiri ivedilikle yürürlüğe koyduk” dedi.

Taşımacılık kesintisiz devam edecek

  • Gemilerle tüm insan temasının kesildiğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, bu süreçte yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek amacıyla da tüm gemi, deniz araçları, gemiadamları ve şirketlerin belgelerinin 3 ay süre ile uzatıldığını açıkladı. Karaismailoğlu, “Amacımız bellidir deniz taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve ithalatı sürdürmek, dorse taşımacılığına kesintisiz devam etmek, gemiadamlarının liman ve kıyı tesislerinde değişimlerini karantina tedbirleri çerçevesinde kolaylaştırmak ve sürdürebilirliğini sağlamak" dedi.

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