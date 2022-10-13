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POLİTİKA

Deniz Gezmiş'e 'terörist' diyen Gelecek Parti'li Selçuk Özdağ: Bana da terörist dediler o yüzden söyledim

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Geçmişte "Deniz Gezmiş teröristtir" diyen Özdağ, "Hala düşünceniz aynı mı?" sorusuna "12 Eylül'de yargılanırken bana da 'terörist' dediler. Ben de 'vatan hainliği'nden yargılandım. Onlar da o nedenle yargılandığı için o ifadeyi kullandım." yanıtını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Deniz Gezmişe terörist diyen Gelecek Partili Selçuk Özdağ: Bana da terörist dediler o yüzden söyledim
​Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

2017 yılında "Deniz Gezmiş bir teröristtir ve bir banka soymuşlardı ve çeşitli yerleri bombalamışlardı." şeklindeki açıklamada bulunan Özdağ, "Gezmiş ile ilgili düşünceleriniz aynı mı?" sorusuna yanıt verdi.

Özdağ, "Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının "Go home yankee" demelerine evet diyorum. Ama "Wellcome to Russia, China" demelerine de karşı çıkıyorum. Bir emperyalizme karşı dururken diğer emperyalizme sahip çıkmak doğru değil. Bütün emperyalizme karşı çıkacaksınız. O dönemde bu tür hareketleri başlatan insanların ellerinde bayrak olması gerekiyordu. Türkiye'nin solcusu olmaları gerekiyordu. Ellerinde ay yıldızlı bayrak olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"BANA DA TERÖRİST DEDİLER O YÜZDEN O İFADEYİ KULLANDIM"

  • "Hala terörist olarak nitelendiriyor musunuz?" sorusu sorulan Özdağ, "O dönemki mevcut anayasaya karşı bir hareket yapıyorsanız Türk ceza kanunu şunu yapar; bize de bunu yaptılar. Ben de 12 Eylül'de yargılandım. Ben demiştim ki 'Vatan için, devlet için, millet için mücadele ediyorum.' Ama aynı zamanda çeşitli olaylar oluyordu, cinayetler oluyordu. Geriye dönüp baktığımda 'Keşke olmasaydı' dediğim anlar onlar. O zaman bana da yargılanırken 'terörist' dediler. Ben de 'vatan hainliği'nden yargılandım. Onlar da o nedenle yargılandığı için o ifadeyi kullandım." yanıtını verdi.

Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gün Türk ceza kanununa göre o şekilde tanımlanıyordu. Bazılarına göre kahramandır. Bana göre kahraman değil. O dönem içinde zaman zaman insanların hürriyetini engelleyen bir grup. Zaman zaman da ellerine silah alıp insanları kaçıran, banka soymaktan yargılanan kişiler. Ben böyle değerlendiriyorum. Bizim Türkiye'de kahramanlarımız ve hainlerimiz dönemseldir. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamı hak etmediklerini düşünüyorum."

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a soruşturma
Deniz Gezmişe terörist diyen Gelecek Partili Selçuk Özdağ: Bana da terörist dediler o yüzden söyledim

Deniz Gezmiş'e 'terörist' diyen Gelecek Parti'li Selçuk Özdağ: Bana da terörist dediler o yüzden söyledim
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