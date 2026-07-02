Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, “Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı.
ASKERLER SELAM DURDU
Öte yandan Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 5 savaş gemisi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı’ndan geçti. Kabotaj Bayramı kapsamındaki geçişte, gemiler Dolmabahçe Sarayı açıklarından geçerken selamlama gerçekleştirdi. Gemilerde bulunan askerler, Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi’ne doğru selam durdu. Beşiktaş Sahili’nde toplanan vatandaşlar korteji yoğun ilgiyle takip etti.
Kulubayev’le görüştü
- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev’i kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti
- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Şehit ailesine başsağlığı mesajı
- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal’in ailesine mesaj gönderdi. Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi’nde askeri araç kazası sonucu yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Hilal’in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.