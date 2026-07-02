Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev’i kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.