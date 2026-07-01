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Türkiye NATO’nun temel kaldıracıdır

Türkiye NATO’nun temel kaldıracıdır

04:001/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP lideri Bahçeli, Türkiye’nin NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraç olduğunu söyledi. Bahçeli, “Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. İşte Türkiye, bugün NATO’nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran devlettir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Türkiye’nin NATO’daki önemine değinen Bahçeli, “Türk ordusu, Karadeniz’in kilidini muhafaza eden Boğazlardaki tarihi hükümranlığımızdan, Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi’ndeki varlığımıza; Aksaz’dan İncirlik’e kadar uzanan stratejik üs ve liman ekosistemimize dek, NATO’nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır” dedi.

NATO’NUN TEMEL KALDIRACI

Türkiye’nin, NATO haritasında ittifakın Güney Doğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraç olduğunu vurgulayan Bahçeli, Türkiye’nin, NATO’nun yıkılmaz kalesi vazifesini yürüttüğünü dile getirdi. Türkiye’nin NATO bünyesinde üstlendiği görevleri aktaran Bahçeli, “Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. İşte Türkiye, bugün NATO’nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran devlettir. Türkiye’nin muazzam askeri kudreti ve savunma sanayiindeki şahlanışı muhakkak surette denklemin tam kalbindedir” ifadelerini kullandı. Türk ordusunun asırlık tecrübesini, Türk savunma sanayiinin dünyayı şaşkına çeviren üretim kudretini ve Türkiye’nin sarsılmaz jeopolitik ağırlığını dışarıda bırakan her denklemin, eksik kalmaya ve çökmeye mahkum olacağını dile getiren Bahçeli, Türkiye’nin kriz hatlarının kesiştiği ateş çemberinde istikrarı temin eden, tehditleri sınırlarının bidayetinde ezen bir devlet olduğuna işaret etti.

ASKERİ HASTANELER AÇILMALI

Savunma sanayideki başarılara dikkat çeken Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yalnızca sahip olduğu silah sistemleriyle değil, bunları destekleyen sağlık altyapısıyla da güçlü olması gerektiğini vurguladı. “Gerçek kudretimiz, harp meydanında, hudut boylarında vatan müdafaası yaparken yaralanan Mehmetçiğimize ne kadar hızlı ve disiplinle çelikleşmiş bir sağlık ordusuyla müdahale edebildiğimizle de doğru orantılıdır” diyen Bahçeli, NATO içinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Bahçeli, şöyle devam etti: “Bu durum, şanlı ordumuzun büyüklüğü ve harekat kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Cephede kazanılan her şanlı zafer ancak cephe gerisinde kurulan, köklü ve askeri tıbbın tüm imkân ve ilmiyle donatılmış bir akılla nihayete erecektir. Bu sebeple, askeri hastanelerin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir.”



#Devlet Bahçeli
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