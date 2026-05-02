Denizde hortum paniği: Cep telefonuyla kıyıdan görüntülendi

12:46 2/05/2026, Cumartesi
Alanya’da denizde hortum çıktı
Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde denizde oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kısa süre etkili olan hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirerek gözden kayboldu.

Olay, Alanya’nın Dinek Mahallesi açıklarında meydana geldi. Sabah saatlerinde bulutlu havanın etkili olduğu sırada deniz üzerinde hortum oluştu. Denize doğru uzanan hortum, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kısa süre etkili olan hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirerek gözden kayboldu.


