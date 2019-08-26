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DENİZLİ

Denizli’de ana hatlar düzenleniyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği yeni otobüs hat numara ve düzenlemeleri hizmete girmeye devam ediyor. İlk etapta 19 güzergahın devreye girdiği düzenleme kapsamında 18 adet daha otobüs hattı 28 Ağustos’ta devreye girecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sefer saatlerini gösteren tablo
Sefer saatlerini gösteren tablo

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi toplu taşımada başlattığı dönüşüm başarıyla uygulanmaya devam ediyor. Uygulama kapsamında Denizli şehir merkezi 6 bölgeye ayrılırken, 36’sı ana hat olmak üzere 60 dolayında güzergah oluşturuldu. Bu kapsamda ilk etapta 19 ana hat 23 Ağustos 2019 Cuma günü hizmete alınırken, kalan 18 adet ana otobüs hattı 28 Ağustos’ta devreye girecek. Yeni hizmete alınacak otobüs numaraları ve hatlarının duyuruları ise 25 Ağustos Pazar gününden itibaren otobüs durakları, otobüs içleri, şehrin yoğun olan bölgeleri, sosyal medya ve tüm iletişim araçları ile yapılacak.

ARA HATLAR OKULLAR AÇILINCA

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yeni hat ve otobüslerini https://ulasim.denizli.bel.tr adresinden de kontrol etmeleri önemle istendi. Bununla birlikte ana hat düzenlemeleri tamamlanırken, kalan ara hatlar özellikle okulların açılmasıyla birlikte kısım kısım devreye girmeye devam edecek. Eski 2 haneli otobüs hat numaraları ise iptal edilecek.

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