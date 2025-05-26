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Denizli'deki 'gizli kamera skandalı' sonrası, apartın sahibi tutuklandı: Üç ayrı odadaki prizlerde kamera bulundu

Denizli'deki 'gizli kamera skandalı' sonrası, apartın sahibi tutuklandı: Üç ayrı odadaki prizlerde kamera bulundu

16:1926/05/2025, Pazartesi
DHA
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Apart sahibi Murat Filiz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Apart sahibi Murat Filiz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde günlük kiralanan evde kalanların görüntülerini gizlice kaydettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi 6423 Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında kalan M.A., duvara monte edilmiş üçlü prizden ışık yansıdığını fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., yatağı ve banyoyu gören prizi söküp, içini açtı. Prizdeki gizli kamerayı bulan M.A., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. M.A. daha sonra polise giderek şikayetçi oldu.


3 AYRI APARTTA İNCELEME

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; polis ekipleri üç ayrı apart dairesinde inceleme yaptı. Aramalarda; apartlardaki üçlü prizlerin içine gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda sahibi olduğu daireyi apart dairelere çevirip, günlük ya da saatlik kiraya verdiği belirlenen apart sahibi Murat Filiz, gözaltına alındı. İncelemede; gizli kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişinin uygunsuz görüntüleri olduğu belirlendi. Filiz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Soruşturma sürüyor.



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