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Deprem Bilimci Naci Görür bir ilçeyi işaret ederek açık açık uyardı: Mutlaka taşınmalı kurtulma şansı yok

Deprem gerçeği ile yaşanan her depremle birlikte yeniden tanışan Türkiye'deki riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlar ne yapılması gerektiğini araştırırken, deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir televizyon programında geçtiğimiz günlerde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin İstanbul depreminin öncüsü olup olmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Anadolu her yıl Yunanistan'a kaydığını belirten Görür, Tunceli ve Elazığ'daki deprem tehlikesine de dikkat çekerek Bursa'nın Gemlik ilçesi için "Muhakkak taşınmalı. Kurtulma şansı yok" yorumunda bulundu.

10:32 - 20/12/2023 mercredi
Yeni Şafak
Naci Görür
Naci Görür
Türkiye'de son dönemde peş peşe gerçekleşen depremler başta İstanbullular olmak üzere bölgede yaşayan vatandaşları korkuttu. Söz konusu depremler akıllara olası büyük İstanbul depremini getirdi.
Prof. Dr. Naci Görür
, merak edilen konulara açıklık getirdi.

tv100'de bir programa katılan Naci Görür, programdaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Çınarcık çukurluğu içerisinde meydana geldi. 1999 depremi körfezin Çınarlık çukurluğuna açıldığı yerde durdu. Onun için Marmara büyük bir çoğunluğuyla depreme gebe hale geldi. Biz AB’nin, Deniz Kuvvetlerinin, TÜBİTAK’ın desteğiyle Marmara’da bir elin parmağından az, Namık Çağatay, Celal Şengör’ün de içinde olduğu benim başkanlığımdaki ekiple bu çalışmaları yaptık. Ve Marmara’da 2 fayın kilitli olduğu ve deprem üretme durumunda stres biriktirdiğini saptadık.


Çınarcık’ta adalar fayı var, kuzeybatı güneydoğu uzanımlı olan, deprem beklediğimiz faylardan biri. Bir de Çınarcık çukurluğunun güneyinde normal faylar var. 8-10 tane bir demet halinde. Onlar deprem üretirse en fazla 6’ya çıkabilirler. İşte o günkü deprem onlar üzerinde oldu. O yüzden ben asıl beklediğimiz değil endişe etmemek lazım dedim.



"Anadolu her yıl 1-2 cm Yunanistan'a gidiyor"


Marmara Denizi gerilim altında, gerilim nedir dediğiniz zaman, gerilim birim alana düşen kuvvetin miktarı demektir veya halk diliyle konuşursak fayların deprem üretmek için kayaları parçalama gücü demektir. Bizim Anadolu her yıl 1-2 cm o denizin altındaki fay boyunca Yunanistan’a gidiyor


Deprem yapan faylar enerjinin yüzde 100’ünü boşaltmazlar. Bu enerjinin bir kısmı termal, elastik, dalga, kinematik enerji olarak boşalır, bir kısmını da fay çevreye veya kırılmamış yerlerine transfer eder.


Orada küçük depremler üretirse, o yandaki sağındaki solundaki küçük fayları belirli ölçüde yükleyebilir. Eğer herhangi bir fayda yeterince stres birikmiş ekstra bir güce ihtiyaç duyuyorsa yani bahaneye bakıyorsa onu kırıp deprem oluşturabilir. Yani bardağı taşıran son damla olabilir.


İstanbul'da risk yok diyen uzmanlara tepki


Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul bölgesinde fay hattı olmadığını iddia eden uzmanlara tepki göstererek "Bir kere onu diyenler bilim adamı değil. Titre taşımak sizi bilim adamı olduğunuz göstermez. Bilim adamı araştırma yapan, araştırma sonucu veriler toplayan, o verileri laboratuvarda analiz eden, yorumlayan ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunan ve yayınlayan insandır bilim adamı. Hiç yayın yapmayan adam bilim adamı değildir" dedi.


Görür, konuşmasına şu şekilde devam etti:

İstanbul’da deprem olmayacak demek büyük bir vebalin altına girmektir. Milyonlarca insanın can güvenliği noktasında bu kadar sorumsuz bu kadar bilgiye dayanmadan beyanat vermek yarın deprem olduğunda ölecek binlerce insanın günahını yüklenmek demektir.


"Elazığ'da büyük risk var"


Elâzığ her gittiğimiz yerde alkışladı beni, bir kulaktan girdi diğerinden çıktı sonuç itibarıyla anlatamadık deprem geldi vurdu. Şu anda Elazığ’ın 3’te 2’si haşat. Kendi memleketime bile anlatamıyorum bunu


"Tunceli'ye dikkat edin"


Tunceli ile ilgili de risk uyarısında bulunan Görür, "Büyük bir ihtimalle o bölgede dumanlı fayı var. Dumanlı fayı Gümüşhane’nin hemen yakınından gelir, Kuzey Anadolu fayına birleşir. O fay Erzincan’ın biraz batısında Kuzey Anadolu fayıyla birleşir. Erzincan ile Bingöl arasında Yedisu fayı vardır. Deprem olan faya görece olarak yakın. O Yedisu fayı en son depremi 1784’te üretmiştir ve deprem tekerrür periyodu da dolmuştur. 7’nin üzerinde bir deprem. Onun için ben birkaç gün önce Tunceli’ye dikkat edin, Tunceli’yi depreme hazırlayın, Pülümür’ü depreme hazırlayın. Bunlar gerçekten tehdit altında." dedi.


Gemlik

"Gemlik muhakkak taşınmalı"


Prof. Dr. Görür, Gemlik ile ilgili uyarısını bir kez daha tekrarladı ve şunları söyledi:


Gemlik muhakkak taşınmalıdır. Gemlik, Geyve, İznik Kuzey Anadolu fayının Güney fayı üzerinde tam oturuyor ve oturduğu yer de deniz kumuyla dolu. Kurtulma şansı yok


Prof. Dr. Naci Görür: HAARP’in doğruluğuna inanmıyoruz
Prof. Dr. Naci Görür: HAARP’in doğruluğuna inanmıyoruz

HAARP söylentileri Güneydoğu’da yaşanan afetten sonra tekrar gündeme geldi. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz ay tvnet'te yayınlanan Sert Sorular programında Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün ‘HAARP projesi mümkün mü?’ sorusuna cevap verdi. Görür, “HAARP çok uyduruk olan bir şey değil yani. İcat edilmiş bir şey değil. Bu özellikle Amerika'da uzay araştırmalarında bir proje diyelim. Proje gereği çok küçük frekanslı dalgalar, özellikle iyonosfere göndermek suretiyle ve iyonosferden de yine bu dedikleri ultra en küçük mikro dalgayla diyelim frekanslı dalgaları, belirli yerlere reflekte ederek arz kabuğuna, bu arz kabuğunda kayalar içerisinde bir rezonansa neden olduğu düşünülebiliyor. Rezonans dediğiniz, bir titreşimin aynı uyum içerisinde olması nedeniyle etkisinin artması. Bir köprüden yüzlerce adam geçmiş köprüye bir şey olmuyor ama askerler belirli bir düzenle geçtiği zaman köprünün yıkılmasına neden olmuş gibi. Bu rezonans da yeterince stres biriktirmiş faylarda tetiklemeye neden olabilir. Yer bilimciler “Hadi canım sen de” diyoruz. Biz inanmıyoruz, bunun doğruluğuna inanmıyoruz ama böyle bir söylem var yani bize inandırıcı gelmiyor, bilmiyoruz yani. O konuda herhangi bir şey söyleyemem” dedi.



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#Naci Görür
#Büyük İstanbul depremi
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#Yalova
#Çınarcık
#Elazığ
#Tunceli
#fay hattı
il y a 26 minutes
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