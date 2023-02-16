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Depremde hayatını kaybeden Uzman Çavuş ve hamile eşi defnedildi

10 ili sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşiyle birlikte yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Emircan Dinler, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

17:01 . 16/02/2023 Perşembe
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Piyade Uzman Çavuş Emircan Dinler - eşi Aybüke Dinler

Piyade Uzman Çavuş Emircan Dinler - eşi Aybüke Dinler

Suriye'nin İdlib kentinde görevliyken izin alarak Hatay’a dönen
Piyade Uzman Çavuş Emircan Dinler
ve 3 aylık hamile eşi Aybüke Dinler, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde can verdi.

Uzman çavuşa veda

Oturdukları binanın çökmesiyle hayatını kaybeden çiftten 25 yaşındaki uzman çavuş Dinler'in cenazesi, bugün Erzurum'a getirildi.

Narmanlı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Dinler'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Hamile eşi de dün son yolculuğuna uğurlandı

Kılınan cenaze namazının ardından Dinler'in cenazesi, Erzurum Asri Mezarlığı'na defnedildi.

23 yaşındaki Aybüke Dinler'in ise dün Erzincan'da Terzi Baba Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.



#Aybüke Dinler
#Piyade Uzman Çavuş Emircan Dinler
#Erzurum
#Deprem
19 dakika önce
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Depremde hayatını kaybeden Uzman Çavuş ve hamile eşi defnedildi
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