Depremde hayatını kaybeden Uzman Çavuş ve hamile eşi defnedildi

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Piyade Uzman Çavuş Emircan Dinler - eşi Aybüke Dinler
Oturdukları binanın çökmesiyle hayatını kaybeden çiftten 25 yaşındaki uzman çavuş Dinler'in cenazesi, bugün Erzurum'a getirildi.
Narmanlı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Dinler'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.
Hamile eşi de dün son yolculuğuna uğurlandı
Kılınan cenaze namazının ardından Dinler'in cenazesi, Erzurum Asri Mezarlığı'na defnedildi.
23 yaşındaki Aybüke Dinler'in ise dün Erzincan'da Terzi Baba Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.