Depremden 104 saat sonra kurtarılan uzman çavuş Kur'an-ı Kerim okuyarak hayata tutundu

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Fırat, Kur'an-ı Kerim'den Bakara Suresi'nin son iki ayetini okudu.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye gelen PAK ekipleri, Onikişubat ilçesinde Şazibey Mahallesi Malik Ejder Caddesi'ndeki Hazal Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdürüyor.
Depremin ardından bugün itibarıyla 700 kişiyi enkazdan kurtaran ekipler, Şırnak'ta uzman çavuş olarak görev yapan 47 yaşındaki Osman Fırat'ı depremden 104 saat sonra sağ çıkardı.
Ekiplerin yıkıntıların arasından çıkarmaya çalıştığı Fırat, bu esnada kendisini sakinleştirmeye çalışan yardım görevlilerinin elinden tutarak Kur'an-ı Kerim'den Bakara Suresi'nin "Amenerrasulü" diye başlayan son iki ayetini okudu.
Enkazdan yaralı çıkarılan ve kurtarma ekiplerine teşekkür eden Fırat, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.