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Depremden 104 saat sonra kurtarılan uzman çavuş Kur'an-ı Kerim okuyarak hayata tutundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 47 yaşındaki uzman çavuş olarak Osman Fırat, depremden 104 saat sonra Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerince sağ kurtarıldı. Ekiplerin yıkıntıların arasından çıkarmaya çalıştığı Fırat, bu esnada kendisini sakinleştirmeye çalışan yardım görevlilerinin elinden tutarak Kur'an-ı Kerim'den Bakara Suresi'nin "Amenerrasulü" diye başlayan son iki ayetini okudu.

14:47 . 10/02/2023 Cuma
AA
Fırat, Kur'an-ı Kerim'den Bakara Suresi'nin son iki ayetini okudu.

Fırat, Kur'an-ı Kerim'den Bakara Suresi'nin son iki ayetini okudu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye gelen PAK ekipleri, Onikişubat ilçesinde Şazibey Mahallesi Malik Ejder Caddesi'ndeki Hazal Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin ardından bugün itibarıyla 700 kişiyi enkazdan kurtaran ekipler, Şırnak'ta uzman çavuş olarak görev yapan 47 yaşındaki Osman Fırat'ı depremden 104 saat sonra sağ çıkardı.



BAKARA SURESİ'NDEN AYET OKUDU

Ekiplerin yıkıntıların arasından çıkarmaya çalıştığı Fırat, bu esnada kendisini sakinleştirmeye çalışan yardım görevlilerinin elinden tutarak Kur'an-ı Kerim'den Bakara Suresi'nin "Amenerrasulü" diye başlayan son iki ayetini okudu.

Enkazdan yaralı çıkarılan ve kurtarma ekiplerine teşekkür eden Fırat, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


  • Bakara Suresi'nin son iki ayetinin Türkçe meali şöyle:
  • "Allah'ın elçisi ve müminler, Rabb'inden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. 'O'nun elçileri arasında ayırım yapmayız.' ve 'İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz Rabb'imiz, gidiş sanadır.' dediler. Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz, lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabb'imiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın, artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et."

#Asrın felaketi
#Kahramanmaraş
#Kahramanmaraş merkezli depremler
2 saat önce
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Depremden 104 saat sonra kurtarılan uzman çavuş Kur'an-ı Kerim okuyarak hayata tutundu
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