|
Bina güçlendirme
Bina güçlendirme, bir binanın yapı malzemelerine, yapı elemanlarına veya yapı sistemlerine ek bir güç vermeyi amaçlar. Bu işlem, bir binanın daha güçlü ve esnek hale getirilmesine yardımcı olur ve binanın deprem ve diğer afetler sırasında daha dayanıklı hale gelmesine olanak tanır.
Her bina için bir tasarım ömrü vardır. Ancak, binanın kullanımı sırasında tasarımında öngörülmeyen çevresel etkiler (suya maruz kalması gibi) ya da tasarım yüklerinin üzerinde zorlanması (farklı amaçlarla kullanılması gibi) sonucunda binaların güvenlikleri tehlikeye girmektedir.
Yapı güçlendirmesi yapılabilmesi için, öncelikle mevcut binanın yeterli güvenliğe sahip olmadığının deprem mühendisliği alanında uzman mühendisler tarafından incelenmesi gereklidir. Bu işleme, bina performans testi ya da halk arasında bilindiği şekliyle deprem testi denilmektedir.
Bu işlemler yapıldıktan sonra, yapının ve zeminin durumuna göre farklı bina güçlendirme teknikleri uygulanır:
Betonarme kolonlanrın güçlendirilmesi onların eksenel yük, moment ve kesme kuvveti taşıma güçlerinin artırılmasıdır. Bu işlem genellikle ya betonarme kesitin artırılması, kolona yeni donatılı en kesit eklenmesi yada kolonun çelik bir kafes içine alınarak betona yandan destek verilerek taşıma gücünün artırılmasıdır. Konulan çelik çerçeve de düşey yük taşıma gücünü artıracaktır. Betonarme kesitin artırılması ya kolonun bütün çevresinde olur buna "mantolama" yada "gömlek geçirme" denir; ya da kolonun yalnızca iki kenarına yeni kesitler eklenir. Bu yöntem de "kanat ekleme" olarak nitelenir. Çelik kafes içine alarak güçlendirmede birbirinden farklı iki malzemenin birlikte çalışması için çelik kafes ile beton arasında tam bir yapışma ve çelik kafesin kolonun eksenel yükünden payı alacak biçimde kirişlere de bağlanmasıdır.