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Depremden 167 saat sonra enkazdan yürüyerek çıktı

Türkiye'yi yasa boğan 2 depremin ardından bir hafta geçmesine rağmen enkaz altından çıkarılanlar umutları taze tutmaya devam ediyor. Hatay'da depremzede ekiplerin kendisine açtığı alandan günler sonra yürüyerek çıktı selam verdi.

09:10 . 13/02/2023 Pazartesi
Diğer
Hatay

Hatay

Türkiye'yi yasa boğan 2 depremin ardından 1 hafta geçmesine rağmen enkaz altından çıkarılanlar umutları taze tutmaya devam ediyor. Hatay'da depremzede ekiplerin kendisine açtığı alandan günler sonra yürüyerek çıktı, selam verdi.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 167. saatinde inanç, umut ve azim dolu bir mucize gerçekleşti.

Depremzede ekiplerin kendisine açtığı alandan günler sonra yürüyerek çıktı, selam verdi.

Depremzedenin kurtarılma anları sonrası büyük bir sevinç yaşandı.


#Hatay
#Deprem
#enkaz
36 dakika önce
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Depremden 167 saat sonra enkazdan yürüyerek çıktı
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