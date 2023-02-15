Depremin dehşetini gösteren çarpıcı görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Teknik Üniversitesi öncülüğünde çeşitli üniversitelerden deprem bilimciler, fay hatlarını incelemek üzere deprem bölgesine gitti. Jeologlar 4 gruba ayrılarak, depremle ilgili rapor hazırlamak üzere, çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Hüsnü Serdar Akyüz, "Büyük ihtimalle 1,5 dakika içerisinde 2 deprem peş peşe oldu. Hatta belki o sabah 3 deprem oldu, çünkü kırılan segmentlere baktığımızda hakikaten çok uzun bir fay hattının kırıldığını görüyoruz. Öğlen saatlerinde olan depremde ise Çardak segmenti kırılıyor" dedi.