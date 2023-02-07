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Son 100 yılın en büyük depreminde üç fay birden kırıldı: Gölcük ve Düzce'nin toplamından daha uzun

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde peş peşe meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili konuşan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, ''Gördüğüm kadarıyla en az 3 fay segmenti kırılmış oldu. Toplam yüzey kırığı uzunluğu 500 kilometreyi aşmış durumda. Bu durum, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin toplamından daha uzun bir kırılmanın geliştiğini gösteriyor" dedi.

11:30 . 7/02/2023 Salı
DHA
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: En az 3 fay segmenti kırılmış oldu

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: En az 3 fay segmenti kırılmış oldu

Türkiye'in Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.


Yıkımlara, ölüm ve yaralanmalara yol açan depremler sonrası bölgelerde arama- kurtarma çalışmaları ise sürdürülüyor. DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlerle ilgili açıklamada bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, "Deprem bölgesine giderken dünden beri yaptığım gözlemleri deprem verileriyle birleştirdiğimde bu depremin, Türkiye'de son 100 yılda meydana gelmiş en büyük depremi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla en az 3 fay segmenti kırılmış oldu. Toplam yüzey kırığı uzunluğu 500 kilometreyi aşmış durumda. Bu durum, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin toplamından daha uzun bir kırılmanın geliştiğini gösteriyor" dedi. 


İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir
AFAD ekipleri başta olmak üzere binlerce görevlinin varını yoğunu ortaya koyduğunu hatırlatan Prof. Dr. Sözbilir, arama- kurtarma veya yardım ekibinden olmayıp bölgeye gidenleri uyararak
"Deprem bölgesine kara yoluyla gittiğimde şunu gördüm. Sivil araçlar yardım ve arama-kurtarma araçlarından 10 kat daha fazla. Bu da enkaz altında kalanlara gitmesi gereken yardımların gecikmesine neden oluyor. Enkaz altındaki insanlarımızın 72 saatlik yaşam vakti, gittikçe daralıyor. Ben Hataylı bir bilim insanı olarak seslenmek istiyorum. Enkaz altındaki akrabalarınızın, arkadaşlarınızın kurtarılmasını istiyorsanız hayati bir neden olmadıkça trafiğe çıkmayın ve şehir giriş- çıkışlarının kitlenmesine neden olmayın" diye konuştu



#Hasan Sözbilir
#Deprem
#Fay hattı
#Güneydoğu Anadolu Bölgesi
#Kahramanmaraş deprem
1 saat önce
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Son 100 yılın en büyük depreminde üç fay birden kırıldı: Gölcük ve Düzce'nin toplamından daha uzun
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