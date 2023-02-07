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Depremzedeler İstanbul hastanelerinde tedavi oluyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralanan ve İstanbul'a getirilen 63 kişinin tedavisi kentteki hastanelerde sürüyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
19:11 . 7/02/2023 Tuesday
AA
Depremzedeler dün İstanbul'a getirilmişti.

Depremzedeler dün İstanbul'a getirilmişti.

Depremde yaralanan bazı vatandaşların tedavisi İstanbul'da devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan bazı vatandaşlar, ekipler tarafından İstanbul'a getirildi.

Enkazda yaralanan 63 depremzede, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların 11'i Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 10'u Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 8'i Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ona bağlı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, 6'sı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Ayrıca Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde 4'er, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel Acıbadem Maslak Hastanesi, Özel Acıbadem Fulya Hastanesi, Koç Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Başakşehir Devlet Hastanesi ve Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde 1'er hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Acıbadem Taksim Hastanesi'nde 3'er, Beykoz Devlet Hastanesi ve Özel Medicana Ataşehir Hastanesi'nde ise 2'şer depremzedenin tedavileri devam ediyor.



#Deprem
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#Hastaneler
#Depremzedeler
#Başakşehir Çam ve Sakura
44 minutes ago
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Depremzedeler İstanbul hastanelerinde tedavi oluyor
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