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POLİTİKA

Devlet Bahçeli konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, "Şehitlerimizi kanı yerde kalmayacaktır, dökülen kanda boğulacaklardır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Yiğit evlatlarımıza kurşun sıkıyorsa kendi kanlarında boğulmaya mahkumdurlar. Hiçbir hain emel Türk milletini pes ettiremez.

'Suriye'de ne işimiz var' diyenlerden olmayın. Tam da olmamız gereken yerdeyiz. Türk milletine zor söker mi, ezan susar mı, bayrak iner mi, asla ezan susmaz, bayrak inmez, vatan bölünmez.

Vatan ve millet için toprağa düşen kahramanlarımız Türk milletinin şerefidir.

Görev düşsün, silahımız alır cepheye koşarım.

İdlib saldırısından hemen sonra Bahar Kalkanı Harekatı başlatılmıştır. Sorulacak hesabımız, alınacak intikamımız vardır.

Sınır demek devlet demektir. Hükümranlık haklarının başlangıç noktası sınır hattıdır. İdlib, Hatay'ın dibindedir.İdlib'den çekilirsek Hatay'dan olmamız kaçınılmadır. Kim Hatay'a göz dikiyorsa o gözü oyarız.

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