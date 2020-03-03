Devlet Bahçeli konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında konuşuyor.
#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/akGGk7ljTI
#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/akGGk7ljTI— Yeni Şafak (@yenisafak) March 3, 2020
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:
Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Yiğit evlatlarımıza kurşun sıkıyorsa kendi kanlarında boğulmaya mahkumdurlar. Hiçbir hain emel Türk milletini pes ettiremez.
'Suriye'de ne işimiz var' diyenlerden olmayın. Tam da olmamız gereken yerdeyiz. Türk milletine zor söker mi, ezan susar mı, bayrak iner mi, asla ezan susmaz, bayrak inmez, vatan bölünmez.
Vatan ve millet için toprağa düşen kahramanlarımız Türk milletinin şerefidir.
Görev düşsün, silahımız alır cepheye koşarım.
İdlib saldırısından hemen sonra Bahar Kalkanı Harekatı başlatılmıştır. Sorulacak hesabımız, alınacak intikamımız vardır.
Sınır demek devlet demektir. Hükümranlık haklarının başlangıç noktası sınır hattıdır. İdlib, Hatay'ın dibindedir.İdlib'den çekilirsek Hatay'dan olmamız kaçınılmadır. Kim Hatay'a göz dikiyorsa o gözü oyarız.