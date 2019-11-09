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POLİTİKA

Devlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı: Hesap verecekler bedel ödeyecekler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Atatürk'ün, tarihe yön veren, talihe yol açan, yaşadığı zamanın dışına çıkıp ülkesinin ve milletinin yol başçısı olan büyük bir kumandan, imrenilecek bir devlet adamı, eşsiz bir siyaset ve dava insanı olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Atatürk’ün yolundan sapanlar, terör örgütleriyle emel birliği içinde olanlar, demokrasi ve insan haklarını keyiflerine göre çarpıtıp tahrip edenler zamanı geldiğinde hesap verecekler, bedel ödeyeceklerdir" dedi.

Haber Merkezi AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Bahçeli, Atatürk'ün, tarihe yön veren, talihe yol açan, yaşadığı zamanın dışına çıkıp ülkesinin ve milletinin yol başçısı olan büyük bir kumandan, imrenilecek bir devlet adamı, eşsiz bir siyaset ve dava insanı olduğunu vurguladı.

Mesajında Atatürk'ün vefatının ardından geçen 81 yıllık zaman diliminde, Türk milletinin ona duyduğu hürmet ve bağlılığın hiç azalmadığına dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:

"Eserlerine ve mücadele ahlakına yönelik muhabbet ve sadakat hiç aşınmamıştır.Çünkü aziz Atatürk Türkiye'nin ortak kıvancı, Türk milletinin ortak değeri olarak sivrilmiştir. Her fani ölümü tadacak, her naçiz vücut günü saati geldiğinde toprakla buluşacaktır.

Nitekim hayatın ve manevi nizamın şaşmaz gerçeği budur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunu idrak ve ifade edip Türkiye Cumhuriyeti'nin payidar kalacağına vurgu yapmış, ömrünü Türk milletinin istiklal ve istikbaline inançla adamıştır."

Bahçeli Atatürk'ün mizacında korku, meşrebinde taviz ve teslimiyet olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Aziz Atatürk şerefli yaşamanın ve tam bağımsızlık onurunun somutlaşmış, ete kemiğe bürünmüş halidir.Mütareke yıllarında düşman işgalini asla kabullenmemiş, esaret ve erimeyi asla tasvip etmemiş, bu nedenle de Milli Mücadeleye liderlik yaparak milletin egemenliğine dayalı bir yönetim ve rejim modelini inşa ve ihya etmiştir.Türkiye Cumhuriyeti iman ve iradeyle tutuşan diriliş ve kurtuluş ateşinin hem müftehir mükafatı hem de muazzez neticesi olmuştur."

Bahçeli, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Atatürk'ün ilkeleriyle, fikirleriyle, hedefleriyle, ülküleriyle, ülkesine ve milletine emsalsiz sevdasıyla tanınması, tasdik ve takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.

10 Kasım'ın bir matem döneminden ziyade bir muhasebe ve murakabe günü olması gerektiğinin altını çizen, Bahçeli mesajında şu ifadeleri kullandı:

  • "10 Kasım, aziz Atatürk'ün her yönüyle bilinmesi ve özümsenmesi açısından mühim bir zamana işaret etmektedir.O'nu anladığımız ölçüde hakkıyla ve layıkıyla anlatacağımız da bir hakikattir. Diğer yandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hatırasını karalamak, eser ve izlerini kundaklamak niyetinde olan işbirlikçilerin ahlaksız ısrar ve iddialarında bugüne kadar bir gerileme yaşanmamıştır.Hala onun ismine bile tahammül edemeyen hayırsızlara, 57 yıllık hayatını kötülemek ve kötü göstermek için fırsat kollayan hayasızlara tesadüf etmek acıklı bir hüsrandır."

Atatürk bir siyaset dehasıdır

Bahçeli, mesajında Atatürk'ün inanmış bir Türk milliyetçisi, çağını kavramış bir inkılapçı, değişim dinamiklerinin yönünü iyi okumuş, bölgesel ve küresel gelişmeleri milli gerçeklere muvafık şekilde yorumlamış bir siyaset dehası olduğunu bildirdi.

Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"O'na karşı yapılan saldırıların, atılan iftiraların, aslı astarı olmayan ithamların temelinde Türklüğün bekasına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına yönelik hazımsızlık olduğu ayan beyan bellidir, hatta belgelidir. Devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten kim ya da kimler rahatsızsa onlara dikkat etmek, tuzaklarına karşı uyanık olmak büyük bir mecburiyettir.Türkiye Cumhuriyeti O'nun göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda bugün çok daha güçlü, çok daha güvenli ve dik duruşludur.Kuruluş ruhu hamdolsun ayaktadır.Bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yol haritasına, tarihi gerçeklere, Türk milletinin ruh köküne tamamıyla müzahir ve münasiptir."

Atatürk'ün yolundan sapanlar zamanı gelince hesap verecekler

Bahçeli, mesajında yeni hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'de milli birlik ve beraberliğin çok güçlü bir şekilde teyit edildiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İç ve dış mihraklara, terörizme, terör örgütlerine, aynı zamanda yerli ve yabancı destekçilerine karşı muazzam bir mücadele cephesi açılmıştır.Aziz Atatürk’ün yolundan sapanlar, terör örgütleriyle emel birliği içinde olanlar, demokrasi ve insan haklarını keyiflerine göre çarpıtıp tahrip edenler zamanı geldiğinde hesap verecekler, bedel ödeyeceklerdir. 29 Ekim 1923’ün yörüngesinden savrulup FETÖ, PKK/YPG’nin çekim alanına girenlerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü fazilet ve ferasetle idraki akla da mantığa da aykırıdır."

Bahçeli, mesajının sonunda, "Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 81.yıl dönümünde aziz Atatürk'ü rahmetle, şükranla, saygıyla anıyorum.Ruhu şad, mekanı cennet olsun diyorum. Herkes bilmelidir ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'dir, Türk vatanın istiklal ufkudur" ifadesini kullandı.

Genelkurmay arşivlerinden çıktı: Atatürk'ün en özel fotoğrafları
FOTOĞRAF 29
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Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla paylaşılan Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar arasında, vefatı öncesinde ve ebediyete intikali sonrasında düzenlenen anma törenlerinde çekilen kareler yer aldı.
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Albümde, Atatürk'ün Balkan Antantı Konseyi üyeleri ile 27 Şubat 1938'de Ankara'da, Yugoslavya Savunma Bakanı Orgeneral Lujibomir Mariç ile 19 Mayıs 1938'de Ankara'da, 21 Mayıs 1938'de Mersin'de, 27 Mayıs 1938'de Haydarpaşa'da ve 1 Haziran 1938'de Savarona yatında çekilen fotoğraflarının yanı sıra vefatının ardından naaşının Sarayburnu'ndan Zafer muhribine nakledilmesi, naaşı taşıyan özel trenin Ankara'da karşılanması, naaşının Etnoğrafya Müzesindeki yerine taşınması, daha sonra ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e nakli sırasında çekilen fotoğraflar öne çıkıyor.
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İşte o fotoğraflar:
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Genelkurmay arşivlerinden çıktı: Atatürk'ün en özel fotoğrafları
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin ardından düzenlenen anma törenleri sırasında çekilen özel fotoğraflar, Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinden çıktı.

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