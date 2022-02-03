Devlet Bahçeli'den Regaip Kandili mesajı: Gönülden kutluyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Regaib Gecesi’ni tebrik etti. Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

"Dün başlayan Recep Ayı’yla birlikte af dönemi, arınma mevsimi, rahmet iklimi, bereket ve mağfiret eşiği olan Üç Aylar da manevi hayatımıza girmiştir. Aynı zamanda Ramazan’ın müjdesi olan kutlu gün ve gecelerin fazilet ve feyziyle müşerref olacağımız bir zamana ulaşılmıştır.

Bugün idrak ettiğimiz Regaib Gecesi’nin birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ve kardeşliğimizi, diriliş ve yükselişimizi, hoşgörü ve merhamet duygularımızı perçinlemesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Duaların kabulünü, musibet ve kötülüklerden kurtuluşu diliyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın ve din kardeşlerimizin, bu cümleden olmak üzere Türk-İslam aleminin Mübarek Regaib Gecesi’ni gönülden kutluyor; başarı, sağlık, selamet, afiyet ve daimi huzur temennilerimi hassaten paylaşıyorum. Allah gördüğümüzden geri koymasın, himayesini, rahmetini ve yardımını üzerimizden esirgemesin. Hayırlı Kandiller."

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