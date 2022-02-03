Gündem Devlet Bahçeliden Regaip Kandili mesajı Gönülden kutluyorum
POLİTİKA

Devlet Bahçeli'den Regaip Kandili mesajı: Gönülden kutluyorum

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bugün idrak ettiğimiz Regaib Gecesi’nin birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ve kardeşliğimizi, diriliş ve yükselişimizi, hoşgörü ve merhamet duygularımızı perçinlemesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeliden Regaip Kandili mesajı: Gönülden kutluyorum
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Regaib Gecesi’ni tebrik etti. Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

"Dün başlayan Recep Ayı’yla birlikte af dönemi, arınma mevsimi, rahmet iklimi, bereket ve mağfiret eşiği olan Üç Aylar da manevi hayatımıza girmiştir. Aynı zamanda Ramazan’ın müjdesi olan kutlu gün ve gecelerin fazilet ve feyziyle müşerref olacağımız bir zamana ulaşılmıştır.

Bugün idrak ettiğimiz Regaib Gecesi’nin birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ve kardeşliğimizi, diriliş ve yükselişimizi, hoşgörü ve merhamet duygularımızı perçinlemesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Duaların kabulünü, musibet ve kötülüklerden kurtuluşu diliyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın ve din kardeşlerimizin, bu cümleden olmak üzere Türk-İslam aleminin Mübarek Regaib Gecesi’ni gönülden kutluyor; başarı, sağlık, selamet, afiyet ve daimi huzur temennilerimi hassaten paylaşıyorum. Allah gördüğümüzden geri koymasın, himayesini, rahmetini ve yardımını üzerimizden esirgemesin. Hayırlı Kandiller."

Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli, Kısa, Anlamlı, En Güzel Cuma Mesajları
ÖZGÜN
Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli, Kısa, Anlamlı, En Güzel Cuma Mesajları

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Regaip Kandili mesajı
HAYAT
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Regaip Kandili mesajı

Regaip Kandili mübarek olsun
HAYAT
Regaip Kandili mübarek olsun

Üç ayların habercisi bir gelenek: Şivlilik
HAYAT
Üç ayların habercisi bir gelenek: Şivlilik
Gizli kayıp şehir bulundu

Gizli kayıp şehir bulundu

Daha önce benzerine hiç rastlanmadı.
Hollandalılar kızgın

Hollandalılar kızgın

​Tarihi köprü Jeff Bezos için sökülecek.
Samsunda bir grup Atatürk heykelini tavaf etti

​Teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Güzel için karar verildi.

Kılıçdaroğlu, eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu.

Bir ilke imza atıldı: Diğer ülkeler de talep edebilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.