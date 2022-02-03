​Üç ayların habercisi bir gelenek: Şivlilik ​

Geleneğimizin mirasları arasında çeşitli kutlamalar bulunur. Bunlardan birisi de üç ayların habercisi Regaib Kandili’nde gerçekleşen Şivlilik. Konya’da her yıl Regaib Kandili sabah namazından sonra başlayıp akşama kadar süren Şivlilik ve Fener Alayı, aslında bir Osmanlı adeti. 16. yüzyıldan bu yana devam ettirilen bu kutlama, her yıl düzenlenen çeşitli etkinliklerle gelecek nesillere aktarılıyor.

ÇALINMADIK KAPI KALMASIN

Şivlilik isminin Konya’da yerel ağızda “Cüllülük” adıyla bilinen kuşun çıkardığı sesten ya da hamurun kızarırken çıkardığı sesten dolayı bu güne, bu ismin verildiği söyleniyor. Regaib Kandili günü, sabah namazı sonrası, çocuklar kapı kapı dolaşarak kendileri için hazırlanan ikramlıkları alır.

FENER ALAYI OLMADAN OLMAZ

Aynı gün “Bişi” adı verilen kızartılmış hamurdan ikramlıklar, konu komşuya dağıtılır. İkindi ve akşam namazı arasında mezar ziyaretleri yapılır, mevlid okunur. Akşamında ise fenerleriyle sokağaçıkan çocuklar, alaya katılır. Üç aylar bu şekilde selamlanır.

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HAYAT Mukaddes üç aylar yarın başlayacak