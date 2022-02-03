Hayat Üç ayların habercisi bir gelenek Şivlilik
KÜLTÜR SANAT

Üç ayların habercisi bir gelenek: Şivlilik

Şivlilik isminin Konya’da yerel ağızda “Cüllülük” adıyla bilinen kuşun çıkardığı sesten ya da hamurun kızarırken çıkardığı sesten dolayı bu güne, bu ismin verildiği söyleniyor. Regaib Kandili günü, sabah namazı sonrası, çocuklar kapı kapı dolaşarak kendileri için hazırlanan ikramlıkları alır.

Abone Ol Google News
Halime Kirazlı Yeni Şafak
​Üç ayların habercisi bir gelenek: Şivlilik ​
Arşiv

Geleneğimizin mirasları arasında çeşitli kutlamalar bulunur. Bunlardan birisi de üç ayların habercisi Regaib Kandili’nde gerçekleşen Şivlilik. Konya’da her yıl Regaib Kandili sabah namazından sonra başlayıp akşama kadar süren Şivlilik ve Fener Alayı, aslında bir Osmanlı adeti. 16. yüzyıldan bu yana devam ettirilen bu kutlama, her yıl düzenlenen çeşitli etkinliklerle gelecek nesillere aktarılıyor.

ÇALINMADIK KAPI KALMASIN

Şivlilik isminin Konya’da yerel ağızda “Cüllülük” adıyla bilinen kuşun çıkardığı sesten ya da hamurun kızarırken çıkardığı sesten dolayı bu güne, bu ismin verildiği söyleniyor. Regaib Kandili günü, sabah namazı sonrası, çocuklar kapı kapı dolaşarak kendileri için hazırlanan ikramlıkları alır.

FENER ALAYI OLMADAN OLMAZ

Aynı gün “Bişi” adı verilen kızartılmış hamurdan ikramlıklar, konu komşuya dağıtılır. İkindi ve akşam namazı arasında mezar ziyaretleri yapılır, mevlid okunur. Akşamında ise fenerleriyle sokağaçıkan çocuklar, alaya katılır. Üç aylar bu şekilde selamlanır.

Mukaddes üç aylar yarın başlayacak
HAYAT
Mukaddes üç aylar yarın başlayacak

Üç aylara girerken okunacak dua: Üç aylar ibadetleri, tesbih ve zikirleri
ÖZGÜN
Üç aylara girerken okunacak dua: Üç aylar ibadetleri, tesbih ve zikirleri
Kar geri mi geliyor

Kar geri mi geliyor

​Meteoroloji ve valilikten uyarı.
Uçuşlara fırtına engeli

Uçuşlara fırtına engeli

İki bini aşkın sefer iptal edildi.
Oytun Erbaş Koronavirüs bizi teğet geçecek sözlerini savundu: Kesinlikle öyle oldu

​Cizre'de hudut karakoluna hain saldırı.

Bakan Koca duyurdu​: Gelecek hafta kullanımı başlıyor.

​Türkiye'nin 2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.